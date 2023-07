‘Shakira’ regresó a ‘Yo me llamo 2023′; Amparo Grisales le tiró comentario a la barranquillera por su tema con Bizarrap

Yo me llamo arrancó una nueva temporada en 2023, abriéndoles las puertas a talentos inimaginables y llenos de sorpresas. El escenario se encendió y permitió que los artistas pisaran con sus propuestas y sus ídolos encarnados en la piel, conquistando al público colombiano .

Yo me llamo vuelve a la pantalla de los colombianos. | Foto: Canal Caracol