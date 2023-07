Mary Méndez rompe el silencio y destapa la verdadera razón sobre su salida de Caracol

Mary Méndez sorprendió recientemente a todos sus seguidores, luego de que anunció al aire el fin de semana pasado que no estará por un tiempo en La Red, famoso programa de chismes de Caracol Televisión.

La presentadora de 47 años manifestó que su salida de la popular producción no se debe a nada grave. Asimismo, la empresaria enfatizó que en ningún momento ha renunciado al canal.

Mary Méndez confirmó que no estará en 'La Red' por un tiempo - Foto: YouTube: @caracoltv

“Voy a hacer un aviso parroquial, que no quiero que se preste para malinterpretaciones. No estaré por unos días en el programa”, precisó la samaria, ante la incrédula mirada de sus compañeros de set.

Tras este anuncio, la reconocida empresaria tuvo que reaparecer este jueves (6 de junio) en su cuenta personal de Instagram para contar cuál es la verdadera razón de que no aparezca en las próximas emisiones del programa, ya que se presentaron varios rumores en las redes sociales.

“Esta información es para la gente que en medio de su ignorancia, y no me refiero a que una persona sea bruta, sino con ausencia de información, se deja llevar por los titulares”, indicó Méndez inicialmente.

Luego, precisó: “El fin de semana pasado aclaré que no me voy, simplemente me obligaron, prácticamente, a tomar mi periodo de vacaciones porque se estaba venciendo, y si se me vence, pues las pierdo”.

La presentadora recalcó finalmente en Instagram que en ningún momento ha renunciado a la producción de Caracol Televisión y que su ausencia en este será solo por un par de semanas.

Mary Méndez aclaró por qué no parecerá en el programa - Foto: Cuenta de Instagram @marymendez55

La presentadora aseguró que no ha renunciado - Foto: Capturas de pantalla Instagram @marymendez55

Cabe recordar que la última vez que Mary Méndez salió del programa de chismes por una situación similar fue reemplazada por Daniela Galvis, que en ese momento hacía parte del equipo periodístico de la emisora La Kalle.

En esa oportunidad, la samaria tuvo que salir a pedir en las redes sociales mucho respeto para la locutora, puesto que muchos internautas la atacaron y la criticaron fuertemente.

“Resulta que a esta ‘pelada’ que me está reemplazando, yo no la conozco y la están tratando mal, cuando lo único que está haciendo es su trabajo. Me parece ‘barro’ leer comentarios despectivos hacia ella porque no tiene la culpa y no la pueden comparar conmigo”, puntualizó la modelo.

Posteriormente, precisó: “Así como a mí no me pueden comparar con nadie. Yo entiendo su amor y lo abrazo, pero no puedo con esos mensajes en contra de una ‘pelada’ que lo único que está haciendo es su trabajo y que se sienta allí con esa manada de lobos. ¿Ustedes saben lo que es sentarse en esa silla? Se necesitan huevos”.

Daniela Galvis trabajó en 'La Kalle' - Foto: Instagram @lakalle

La reconocida presentadora de La red reiteró, visiblemente molesta, que no le gustan ese tipo de comentarios ofensivos y les pidió a todos sus fanáticos no seguir atacando a la joven comunicadora.

Daniela Galvis se hizo famosa el año pasado, después de que participó en la segunda temporada de La reina del Flow, una de las producciones más vistas del Canal Caracol en los últimos años. Actualmente, la locutora trabaja el Informativo Colombia Hoy, que hace parte de la Presidencia de la República.