¿Renunció Mary Méndez a ‘La Red’?, esto fue lo que dijo la presentadora

Mary Méndez hace parte del equipo que le da vida a La Red. Desde hace diez años ha estado acompañada de Carlos Vargas, Carlos Giraldo, Frank Solano y Juan Carlos Giraldo, dando a conocer toda la información relacionada con el mundo del espectáculo colombiano, estando al tanto de la vida de los famosos que se llevan los flashes en la gran pantalla, cantantes y modelos.

En cada una de las emisiones semanales que hace el programa durante los fines de semana, la presentadora, nacida en Santa Marta, demuestra su carácter y personalidad fuerte, lo cual la ha llevado donde está, permitiéndole hacerse un nombre en la industria y ser ejemplo para más de una persona.

La host es la única mujer que presenta el formato de 'La Red'. - Foto: YouTube: @caracoltv

Este primero de julio, la presentadora sorprendió a los televidentes con una noticia que dio en el programa de chismes y que dejó confundidos a más de uno, hasta sus compañeros de set no supieron qué decir.

Durante el cierre del programa del sábado primero de julio, Mary Méndez, uno de los rostros más conocidos de Caracol Televisión, explicó que no estará en La Red durante varios días. Sin embargo, la empresaria aclaró que no se debe a una renuncia, sino a una pausa pequeña.

“Voy a hacer un aviso parroquial que no quiero que se preste para malinterpretaciones”, detalló Méndez en el programa.

Ante su anuncio, la presentadora de 47 años indicó que las razones de no estar en las tardes de los fines de semana en Caracol, no son graves. De esta manera, evita que algunos medios de comunicación comiencen a especular sobre problemas que no hay.

Se ausentará unos días del programa de entretenimiento. - Foto: Instagram: @marymendez55

Por otra parte, sus compañeros del programa de entretenimiento se vieron sorprendidos ante la noticia que dio la también la modelo, y en medio de risas, le contestaron que no sabían sin ponerse felices o entristecerse con el dato.

Sin embargo, Méndez ya acostumbrada a los chistes de sus colegas, concluyó que será desde el otro fin de semana que no aparecerá en La Red. Por tal razón, este domingo, 2 de julio, seguirá apareciendo el rostro de la presentadora.

Mary Méndez quedó ‘flechada’ con actor y se destapó en TV; sus colegas la frenaron: “Primera vez enamorada”

Hace una semana atrás, la presentadora fue protagonista de un inesperado contenido, ya que soltó una serie de declaraciones sorpresivas en La Red de un actor de Caracol. La empresaria se destapó sobre un artista que integra el elenco de un proyecto del canal, mencionando lo guapo y atractivo que era.

De acuerdo con lo que quedó registrado, los presentadores le dieron paso a un segmento en el que comentarían sobre la historia de Juan Guilera, recordado por su trabajo en Argentina y en formatos como Patito Feo.

Mary Méndez ¿enamorada? | Instagram @marymendez55 - Foto: Montaje SEMANA | Instagram oficial @marymendez55

Los conductores del programa revelarían una parte de la historia de vida del actor, pues estuvo a punto de perder la vida en el pasado.

“Vamos a hablar de Juan Guilera… Ya se derritieron aquí todos”, dijo Carlos Giraldo, observando a sus colegas, quienes no ocultaron la emoción al tocar el tema.

“Envidio es a Romina, que se ha ‘rumbeado’ a todos ahí”, respondió Carlos Vargas, teniendo en cuenta que Juan Guilera hace parte de los artistas de la serie Romina poderosa.

No obstante, Mary Méndez tomó la palabra y expresó, con tono de poesía, lo atractivo que le parecía el argentino. La colombiana puntualizó que el artista “parecía hecho como una escultura”, pues llamaba la atención con su físico y su belleza.