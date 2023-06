Mary Méndez se fue de frente contra presentador de ‘La Red’ que la llamó “insoportable”

Mary Méndez es una de las presentadoras de televisión colombianas que más suelen ser nombradas en los portales de chisme y entretenimiento.

Por lo general, esta mujer samaria llama la atención debido a la manera como se expresa frente a las pantallas de TV, razón por la que es aclamada o criticada. Ante las posturas que se dan en las redes sociales, Méndez es contundente con sus respuestas y no tiene problema alguno en responderle a sus haters.

Asimismo, actualmente, esta colombiana es la cara femenina del popular formato La Red (Canal Caracol). Dicha propuesta lleva años en la TV, se presenta todos los fines de semana en el horario de la tarde, donde Mary comparte el set al lado del periodista de entretenimiento Carlos Vargas, al igual que de Carlos Giraldo y Frank Solano.

Precisamente, a través de historias en Instagram, Mary expuso un momento que se dio fuera del aire y se enfrentó a Frank Solano, su compañero de trabajo y presentador que se caracteriza por no tener ‘pelos en la lengua’, es decir, por ser muy directo con sus palabras.

La host es la única mujer que presenta el formato de 'La Red'. - Foto: YouTube: @caracoltv

Con 1,4 millones de seguidores acumulados en Instagram, la host de TV grabó el momento en el que ella cuestionó a Solano en relación con la que sería la actitud de la samaria.

“¿Qué acabas de decir, Frank Solano?”, cuestionó la también dueña de una empresa de productos de alimentos orgánicos.

Enseguida, el presentador, junto a Carlos Giraldo, no dudó en sacar a la luz su punto de vista sobre Mary Méndez.

Frank Solano contra Mary Méndez

“Mary Méndez, en realidad, de verdad, te juro de rodillas sobre pepas de durazno, lo que tú quieras: eres la persona más insoportable que yo he conocido en mi vida. Y he conocido millones y ‘millonas’”, fueron las palabras que le dijo frente a frente Solano a Méndez.

Ante esto, la presentadora, como era de esperarse, se defendió a capa y espada y procedió a darle una singular respuesta a su compañero de set.

En palabras de Mary, se escuchó decir lo siguiente: “Eso es música para mis oídos. Cada vez que Frank Solano me insulta me siento muy halagada, porque uno no sabe si lo están insultando o lo están halagando. Yo escojo”, aseguró, con humor, la colombiana.

Así las cosas, se prevé que lo que sucedió tan solo fue un momento gracioso, entre colegas, pues cabe recalcar que en las grabaciones de La Red es común ver que entre Solano y Méndez se echen ‘vainazos’ que, para varios televidentes, tienen “un toque de verdad”.

Frank Solano. - Foto: Instagram: @franksolanooficial

Sin embargo, lo cierto de todo esto es que la dupla de figuras públicas sigue trabajando desde hace años en el mismo programa.

Por otro lado, como se hizo mención, Mary Méndez tiene una empresa de alimentos orgánicos con varias tiendas físicas en Bogotá, pero hace poco cerró una de ellas; lo que dio pie para que las especulaciones comenzaran a hacer eco.

En redes sociales, donde la samaria es recurrente, un seguidor le preguntó si, por casualidad, su negocio se ha visto mal. Como era de suponerse, una vez más, Mary le habló a quienes están interesados en su vida.

Mary Méndez. - Foto: Instagram: @marymendez55

“Cerré el punto del Parque de la 93 porque lo voy a montar en otra parte. En esas estoy”, aseguró la host de TV, es decir, se encuentra reinventando su negocio, más no está pasándola mal, como muchos, en un principio, lo especularon.

Antes de finalizar, en las últimas horas, la presentadora dio a conocer que se encuentra “frustrada por una gripa”, ya que se considera como una persona activa y el malestar hace que se sienta limitada. Lo anterior como respuesta a quienes la criticaron por decir que una gripa le genera frustración.