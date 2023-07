Elianis Garrido expuso a Petro en plena entrevista y destapó verdad sobre el presidente

Elianis Garrido, presentadora estrella de Lo sé todo, se convirtió en tendencia hace unos días en las diferentes redes sociales debido al informal diálogo que tuvo en el programa digital de Eva Rey, en el que contó algunos detalles de su vida personal que nunca antes había revelado.

Igualmente, la periodista española intentó picarle la lengua a la reconocida modelo y tocó algunos temas políticos relacionados con la coyuntura que vive el país en la actualidad. No obstante, la barranquillera aseguró que se considera apolítica.

Elianis es una de las presentadoras más cotizadas de Colombia - Foto: tomada de la cuenta de Instagram @elianisgarrido.

La presentadora habló sobre su vida y las situaciones que sucedieron en el pasado - Foto: Fotograma, 19:30, Elianis Garrido | Desnúdate con Eva - YouTube Desnúdate con Eva

“Nunca he votado ni votaré por ningún hombre. ¡Jamás! Soy apolítica. No tengo por qué darle a un hombre el Gobierno. Que solo Dios me gobierne. La verdad no hay ningún político que yo diga, ‘le creo y me voy a levantar de mi cama para ir a votar por él’”, indicó inicialmente.

La ibérica, adicionalmente, aprovechó el momento para preguntarle a Elianis su opinión sobre el presidente Gustavo Petro, quien la sigue actualmente en Instagram, según contó la modelo durante la entrevista.

Pese a que no le gusta hablar mucho de esos temas, la presentadora del Canal Uno confesó que siente mucha admiración por el jefe de Estado colombiano. Asimismo, manifestó que le parece un hombre bastante inteligente.

Elianis Garrido indicó que se considera apolítica - Foto: Foto: Instagram @elianisgarrido

La modelo reveló que el presidente Petro la sigue en Instagram - Foto: Cristian Garavito - Presidencia

“Petro me sigue en Instagram, y yo también lo sigo. Lo he admirado mucho por su visión del mundo. Para mí es un hombre muy inteligente, quizá en este momento está tomando decisiones por la gente que está rodeado y uno no sabe cuántos intereses hay detrás”, agregó Garrido.

Luego, sentenció: “Uno no alcanza a saber cuánto poder hay detrás. Yo creo, en un punto, que hay una mano negra que dirige a la izquierda y a la derecha, cuyo negocio es tenernos peleando todo el tiempo. No hay mejor negocio que la guerra”.

La modelo barranquillera recalcó en medio del informal diálogo que no le gusta nada que tenga que ver con política, aunque señaló que prefiere a Petro por encima del expresidente Álvaro Uribe.

Elianis Garrido en entrevista con Eva Rey. - Foto: Instagram

Elianis aseguró que admira mucho al jefe de Estado - Foto: Corbis via Getty Images

Con respecto a su relación con Gustavo Bolívar, la presentadora aseguró que lo quiere demasiado y que lo aprecia mucho por su gran talento como libretista. Sin embargo, enfatizó que no votaría por el guionista si se lanza a la Alcaldía de Bogotá.

“Nunca he peleado con Gustavo. En estos días me voy a ver con él en Miami. Es mi amigo, le tengo mucho cariño, lo admiro como guionista y libretista, pero su percepción política, la cual se la respeto, yo no voy por ahí. La verdad es que yo no voy por ningún lado, ni por la derecha ni por la izquierda”, puntualizó.

Cabe recordar que Elianis Garrido hizo parte de la última entrega de Sin senos sí hay paraíso, serie escrita por Gustavo Bolívar. La barranquillera interpretó el papel de Dayana Muriel en esa producción.

Gustavo Bolívar y Elianis Garrido tienen una relación cercana desde hace años - Foto: SEMANA/YouTube: Elianis Garrido | Desnúdate con Eva

La famosa presentadora también le confesó a Rey los duros momentos que vivió durante la pandemia del coronavirus, época en la que su salud mental se deterioró y llegó a pensar en quitarse la vida.

“Yo decía, si mi abuela ha podido con todo (se le murió un hijo y un nieto) y ha sacado adelante a esta familia, ¿cómo yo no voy a poder con una crisis de estas? ¡Qué vergüenza! Yo tirarme acá y mi abuela tener que enterrarme a mí porque yo fui una cobarde”, concluyó en el espacio digital.