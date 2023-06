Elianis Garrido, al borde del llanto, confesó cómo su esposo la salvó de crisis por su exnovio

Elianis Garrido, sin duda alguna, se ha convertido en una de las presentadoras más reconocidas de Colombia en la actualidad, y se ha ganado el cariño de los televidentes por su participación en Lo sé todo, programa estrella del Canal Uno.

La barranquillera estuvo esta semana como invitada en el espacio digital de Eva Rey, donde reveló algunos detalles de su vida personal que nunca antes había mencionado. Además, habló sobre la relación que sostuvo con el cantante Anddy Caicedo.

Elianis Garrido habló de su relación con Anddy Caicedo - Foto: Instagram @anddycaicedo - @elianisgarrido

Pese a que no mencionó directamente al artista, la modelo aprovechó el diálogo con la reconocida periodista española para revelar que su romance terminó siendo muy traumático y manifestó que su actual pareja la ayudó a salir adelante, enfatizando que en cierto modo le salvó la vida.

“Dice una canción de Ricardo Arjona: ‘Tuve noches que te amé, y días que te odié con toda el alma’. Yo dejé la medicación como a los tres meses de conocer a mi chico, él ha sido mi ancla increíble”, indicó Garrido, visiblemente afectada.

Luego, precisó: “Él es un hombre muy centrado, muy noble en su corazón y yo creo que él ni siquiera lo sabe, pero me ayudó mucho. Ese primer año juntos fue terrible, estoy muy agradecida”.

La famosa presentadora también le confesó a Rey los duros momentos que vivió durante la pandemia del coronavirus, época en la que su salud mental se deterioró y llegó a pensar en quitarse la vida.

“Yo decía. Si mi abuela ha podido con todo (se le murió un hijo y un nieto) y ha sacado adelante a esta familia, ¿Cómo yo no voy a poder con una crisis de estas? ¡Qué vergüenza! Yo tirarme acá y mi abuela tener que enterrarme a mí porque yo fui una cobarde”, sentenció en el espacio digital.

Elianis Garrido en entrevista con Eva Rey. - Foto: Instagram

¿Qué le pasó a Elianis?

Cabe recordar que Garrido preocupó hace unas semanas a todos sus seguidores después de que se desmayó en vivo mientras grababa el programa Lo sé todo (Canal Uno). Además, tuvo que ser trasladada de emergencia a un centro médico de Bogotá.

“A todos los que me han escrito, y se han preocupado genuinamente por mí: gracias desde el fondo de mi corazón. No he podido leer muchos mensajes. Ya me pondré al día con calma en cuanto me sienta mejor”, manifestó en primera instancia.

Igualmente, añadió: “Ya estoy en casa. Gracias a mi equipo de trabajo por su reacción inmediata, porque si no hubieran actuado rápido, otra sería la historia. ¡Dios los bendiga! Dios me les multiplique en salud”.

Elianis Garrido fue socorrida por sus compañeros de set - Foto: Lo sé todo (Canal Uno)

Elianis Garrido le agradece a sus seguidores por estar pendientes luego de sufrir un desmayo. - Foto: tomada de la cuenta de Instagram@elianisgarrido

La famosa presentadora colombiana aseguró en aquel momento que le diagnosticaron bronquitis y señaló que, lastimosamente, todo eso se produjo por no cuidarse de buena forma una gripe que tenía.

“A veces priorizamos muchas cosas y le vamos dando un segundo lugar a temas que creemos comunes como una gripa, que pueden empeorar y volverse en bronquitis o en algo peor. Tendré unos días de reposo para que mi bronquitis mejore y todo lo que he acarreado pueda ser superado sin problema”, concluyó Elianis.