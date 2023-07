Elianis Garrido denuncia amenazas y extorsión en la vía entre Barranquilla y Santa Marta; sus familiares se vieron perjudicados

Uno de los rostros más comentados y reconocidos de la televisión colombiana es Elianis Garrido, debido a su trayectoria en distintos proyectos de entretenimiento. La barranquillera cautivó con su talento, su potencial y su profesionalismo, enamorando con la faceta que refleja en el programa de chismes, Lo sé todo, del canal Uno, donde trabaja en los últimos años.

Recientemente, la famosa conductora del magazine dio unas declaraciones en el programa que labora, donde confesó que su familia había sido víctima de extorsión y ‘amenazas’ cuando transitaban por una reconocida carretera que conduce de Barranquilla a Santa Marta.

Allí, la también modelo relató que pese a que sus familiares no son los únicos que han sido víctimas de situaciones similares, muchas personas más también se han visto perjudicadas.

“La semana antepasada tuvimos una calamidad… la mejor amiga de mi mamá falleció. Ella iba viajando con mis dos hermanitos al sepelio. En la vía al mar montan este ‘retén’, obviamente las busetas tienen que parar. Ahí se forman trancones de media o una hora”, inició diciendo Elianis.

Elianis Garrido es presentadora del programa de entretenimiento 'Losé Todo'. - Foto: Instagram @elianisgarrido

Luego agregó, mientras aparecían videos donde se aprecian hombres armados con rocas y palos, parando los autos para amenazar y extorsionar a los viajeros para hurtarles sus pertenencias de valor: “Vienen ellos de carro en carro, revisando a la gente. Ahí, golpean el carro de mi tío; le toca abrir porque iba con mi mamá y los muchachos”.

A su vez, la presentadora, indignada, dijo que “con machetes en mano” tocan la ventana del auto y es ahí cuando le robaron sus pertenencias.

Elianis Garrido se mostró indignada con lo ocurrido. - Foto: Instagram @elianisgarrido

Elianis Garrido dejó en evidencia propuestas pesadas que le hicieron políticos y empresarios

Por su parte, en otra ocasión, Elianis Garrido se robó las miradas de los espectadores de las plataformas digitales con un contenido que protagonizó. La comunicadora fue invitada a Desnúdate con Eva, donde charló con Eva Rey sobre varios detalles de su realidad.

En esta conversación, Elianis Garrido dialogó sobre sus experiencias íntimas, sus vínculos y los aprendizajes que tuvo a lo largo del tiempo. En una de las preguntas que recibió, la presentadora sí fue contundente con su respuesta, pues confesó que en algún momento de su vida llegó a recibir propuestas pesadas de políticos, empresarios y narcos.

“Las propuestas económicas que han llegado de políticos, empresarios y narcotraficantes a lo largo de mi carrera han sido agresivas. Hubo un tipo que me ofreció una camioneta de 400 millones de pesos”, comentó la barranquillera, ante la interrogante de Eva Rey sobre si la buscaron para pasar una noche con ella o algo así.

“Ay, y yo dándolo gratis”, indicó la española como respuesta a estas declaraciones, metiéndole un poco de humor a la situación.

Elianis Garrido relató un poco sobre estas anécdotas, detallando cómo fueron las circunstancias y el tipo de mensajes que llegó a recibir de estas personas, sin revelar sus nombres o datos. La modelo fue clara en que no le interesaba nada de esto, pues no estaba “a la venta” o dejándose comprar por nadie.

La presentadora habló sobre su vida y situaciones que sucedieron en el pasado. - Foto: Fotograma, 19:30, Elianis Garrido | Desnúdate con Eva - YouTube Desnúdate con Eva

“Yo no estoy en venta, no tengo una etiqueta. Me los he encontrado, frenteando, son más directos ellos que los bandidos, con la esposa al lado y después mandan el mensaje… He conocido empresarios con la esposa al lado y después te mandan al inbox que si los acompaño a Miami, que si voy a la casa. ¿A qué? No tenemos nada en común, no somos amigos, no trabajamos, no somos socios. No voy”, agregó.

En esta misma charla, la presentadora de Lo sé todo abrió su corazón y relató cómo llevó la tusa amorosa años atrás, puntualizando en el papel que tuvo su esposo en ese entonces.

Elianis Garrido vivió momentos duros luego de terminar con Anddy Caicedo - Foto: YouTube: Elianis Garrido | Desnúdate con Eva

Pese a que no mencionó directamente al artista, la modelo aprovechó el diálogo con la reconocida periodista española para revelar que su romance terminó siendo muy traumático y manifestó que su actual pareja la ayudó a salir adelante, enfatizando que en cierto modo le salvó la vida.

“Dice una canción de Ricardo Arjona: ‘Tuve noches que te amé, y días que te odié con toda el alma’. Yo dejé la medicación como a los tres meses de conocer a mi chico, él ha sido mi ancla increíble”, indicó Garrido, visiblemente afectada.

Luego, precisó: “Él es un hombre muy centrado, muy noble en su corazón y yo creo que él ni siquiera lo sabe, pero me ayudó mucho. Ese primer año juntos fue terrible, estoy muy agradecida”.