Elianis Garrido, al borde del llanto, confiesa haber pasado por momentos duros de depresión

Cada vez son más los famosos que deciden sentarse a conversar con la picante en incisiva Eva Rey, que con su segmento digital Desnúdate con Eva hace que los famosos colombianos, tanto de la farándula como de la política, revelen detalles íntimos e inéditos de sus vidas, que generan todo un revuelo mediático en las redes sociales.

Esta vez le tocó el turno a la presentadora barranquillera Elianis Garrido, a quien se le ve todos los días en el programa Lo sé todo, del Canal Uno, revelando también intimidades de los personajes de la farándula colombiana. La currambera llegó con todo su arsenal de alegría y entusiasmo, muy característico de ella, a su encuentro con Rey, sin embargo, eso no impidió que la exportagonista de Nuestra Tele revelara asuntos oscuros de su vida.

Por todo lo alto: las fotos del viaje de Elianis Garrido por Europa y que confirman que no está sola - Foto: Instagram: @elianisgarrido

Uno de los que más está dando de qué hablar es sobre su depresión, que sufrió durante varios meses y que todo se debió a causa de unas pastillas para dormir que ella acostumbraba a usar para poder conciliar el sueño, que ella misma reconoce le generaron muchos malestares no solo físicos, sino también mentales.

“El encierro me pegó durísimo y volví a recaer en un viejo mal hábito que eran las pastillas para dormir, que me han hecho mucho daño… Me metía dos pepas y al día siguiente claro, eso trae unas consecuencias nefastas. Gracias a Dios mi mamá estaba en casa, porque si no hubiera estado, tú veías que yo quería tirarme del balcón”, confesó la barranquillera en su entrevista.

Elianis hace parte del programa Lo sé todo. - Foto: Instagram: Mafe Romero

Pero además de la presencia de su madre quien le ayudó a no recaer en un fondo oscuro dada su depresión, una de las razones por las cuales Elianis nunca atentó contra su vida fue su abuela, a quien ella admira mucho y quien ha tenido una vida muy dura, superando obstáculos y sucesos dolorosos en la vida que muchos no lograrían dejar atrás como lo ha hecho la matrona de la familia.

“Creo que nunca lo hice por vergüenza con mi abuela… No puede ser que mi abuela habiendo parido 8 hijos, se le murió un bebé de tres años… Lo doloroso que debe ser eso; se le murió su nieto mayor hace 8 años de cáncer de estómago, mi primo Salvador, y eso nos partió en dos… Fue una mujer maltratada, abandonada, violada, o sea, muchas situaciones adversas y yo decía: ‘si mami ha podido con todo y sacó adelante toda esta familia, cómo yo no voy a poder con una crisis de estas… Qué vergüenza yo tirarme de acá y mi abuela tener que enterrarme a mí porque yo fui cobarde’”, agregó Elianis.

Muchos cibernautas ya se han pronunciado en las redes sociales sobre la participación de la presentadora en el segmento de Rey, haciendo comentarios lamentables sobre la apariencia de la barranquillera, quien hace poco pasó por la sala de cirugía para operarse su nariz y así mejorar su respiración.

Foto: Instagram @elianisgarrido - Foto: Foto: Instagram @elianisgarrido

“Me esforcé para respirar mientras la veía 😰😨😓”, “¿¿Como respira?? 😮”, “¡Que pesar! La cirugía la cambió para mal. Ella era muy linda”, “Le dañaron la nariz a esta niña 😢”, son algunos de los comentarios despectivos que se leen en la publicación, sin embargo, hay otros positivos para la presentadora: “¡¡La admiro demasiado!! Tiene una historia de vida que me llena de esperanza, que mi hija va a salir también de sus problema”, “@elianisgarrido es tan fuerte y guerrera que no le afecta ninguno de sus malos comentarios. ¡Más AMOR y EMPATÍA! recuerden que con la misma vara que mides serás medido”.

La entrevista completa de la presentadora saldrá en las próximas horas en el canal de YouTube de Eva Rey, donde también hay entrevistas con famosos como Iván Lalinde, Carlos Vargas, Alejandra Serje, Gina Parody, Efraín Cepeda, Claudia Bahamón, Monsieur Periné, Ana Lucía Domínguez y Jorge Cárdenas y muchos más.