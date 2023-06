“Sí está en mi corazón, ya sabrá Dios cuándo”: Elianis Garrido respondió a pregunta bastante íntima

Desde el pasado 23 de mayo, la talentosa y hermosa presentadora Elianis Garrido generó una ola de inquietudes entre sus seguidores a causa de su ausencia en el magazín Lo sé todo, del canal 1, donde comparte set de grabación con sus compañeros Ariel Osorio, más conocido como ‘El Gordo Ariel’, y la también conductora Mafe Romero.

Mafe Romero, Ariel Osorio y Elianis Garrido en 'Lo sé todo'. - Foto: Instagram: Mafe Romero

Los televidentes quedaron impresionados al ver el repentino cambio que tuvo el programa, donde el puesto de la barranquillera fue ocupado por Viena Ruiz, una reconocida presentadora.

Por esta razón, al poco tiempo de notar su ausencia, se conoció que el motivo por el que la exprotagonista de novela no estaba presente en el magazín era porque se encontraba disfrutando de unos días de vacaciones en Europa, tal como lo estuvo registrando a través de sus redes sociales.

En sus publicaciones, la también bailarina y modelo se mostró muy feliz al estar en Madrid, España, y otros sitios turísticos que mostró por medio de fotografías en su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 6 millones de seguidores. “🤍Pasitos cortos, pero inolvidables”, escribió en una de sus publicaciones relacionadas con esta experiencia.

Las fotos del viaje de Elianis Garrido por Europa. - Foto: Instagram: @elianisgarrido

Ahora que la presentadora regresó de vacaciones y que Lo sé todo le dio la bienvenida de una manera muy especial en la emisión del lunes 5 de junio, los televidentes especulan que podría convertirse en madre más rápido de lo que muchos creen por la reacción que tuvo ante un par de comentarios que hicieron sus colegas en el programa.

“¿Con quién estoy bailando?, adivinen”, preguntó Osorio tras aparecer mostrando sus ‘pasos prohibidos’ en compañía de la barranquillera, quien permanecía de espalda. “¡Volvió, volvió ella! La India Catalina, en vivo, en Lo sé todo. Pensé que te habías quedado en Europa”, agregó mientras le daba la vuelta emocionada.

Luego hubo un intercambio de comentarios entre los conductores sobre quiénes querían que volviera y quiénes no, a lo que la barranquillera reaccionó explicando por qué no estuvo al aire: “Qué bendición poder volver. Volvimos superrecargados, después de estas vacaciones cortitas, que las tenía aplazadas hace un año”, dijo.

Elianis se dejó ver con su esposo, el empresario Álvaro Navarro, en Europa. - Foto: Instagram: @elianisgarrido

Pese a que la barranquillera no quería entrar en detalles sobre dicho viaje que en realidad era la luna de miel de su matrimonio que se celebró a mediados de 2022, Osorio la delató y ella aceptó que era el plan porque ya eran justos unos días de descanso tras un arduo trabajo.

“¿Hay huesitos o no hay huesitos?”, se escuchó que preguntó alguien de la producción del programa de fondo, a lo que Elianis Garrido no tardó en responder de manera contundente: “No, compadre”.

Sin embargo, Ariel quiso indagar más sobre las probabilidades que existen de la llegada de un bebé, por lo que le preguntó: “¿No sabemos todavía?”, pero ella volvió a contestar con el mismo tono que aún no está en sus planes tener hijos. “No, hubo bastante comida, hay que bajar esos kilos”.

No obstante, ante la insistencia de sus compañeros por conocer si realmente quiere o no convertirse en madre, la barranquillera aclaró que no es precisamente que no lo desee, sino que está a la espera del momento adecuado.

“No, nada de eso, ‘Gordo’, todavía no. Y no porque no falten ganas, porque sí está en mi corazón, ya sabrá Dios cuándo”, expresó.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que se generan especulaciones sobre el tema, pero Elianis siempre ha dejado claro que sus intenciones de llegar al altar no estuvieron relacionadas con su sueño de tener hijos.

“Yo no estoy embarazada ni me casé por eso. No es necesario estarlo para tomar una decisión que para muchos es apresurada, pero para nosotros es tomada con conciencia y desde el respeto”, comentó hace unos meses.