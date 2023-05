Elianis Garrido aumenta la temperatura con su increíble baile de champeta en España

La presentadora y actriz Elianis Garrido se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones en Europa luego de varios meses trabajando arduamente en el programa de entretenimiento Lo sé todo, del Canal Uno, en el que da más de su 100 % y a veces esto le ha pasado factura, pues en una de las emisiones terminó desmayada por el cansancio y otros asuntos personales de la barranquillera.

Por eso Garrido, junto a su esposo Álvaro Navarro, hicieron maletas y se embarcaron en un avión hacia el Viejo Continente, donde han disfrutado de España como cualquier turista en el mundo y obviamente le han puesto todo el sabor currambero al naciente verano europeo. Muestra de ello es el reciente video que acaba de publicar Elianis en su perfil oficial de Instagram.

Garrido dejó muy claro por qué no se puede opinar sobre la apariencia de los demás. Foto: Instagram @elianisgarrido. - Foto: tomada de la cuenta de Instagram @elianisgarrido.

En él se ve a la currambera haciendo una de las cosas que mejor sabe hacer: bailar. Es sabido por todos los fanáticos de la presentadora que ella es bailarina profesional y uno de sus fuertes es el género urbano, especialmente enfocada en la champeta, tipo de música que baila como toda una experta y gracias a esto también ha tenido oportunidad de transmitir su conocimiento en clases privadas con gimnasios de renombre en Colombia.

“Pila que vengo pega’o pega’o😂🔥Un clásico champetuo me@cae bien donde esté😁 Apenas pa hoy Viernes 🎶🎶Pikesitooo improvisao no perder la práctica y la costumbre🔥Mi actividad física favorita es definitivamente el baile”, escribió la presentadora en su publicación, que ya cuenta con más de 44.000 likes y una serie de comentarios donde exaltan su virtud en la danza y el escultural cuerpo que ostenta en conjuntos deportivos ceñidos y sugestivos.

“Clásico, temazo”, “divina”, “espectacular”, “bailas muy hermoso”, “todo el tumbao definitivamente”, “qué gran paisaje”, “Colombia presente”, “mucho nivel”, “uff qué sabor”, fueron algunos de los elogios que le dejaron sus más de 6.2 millones de seguidores en dicho post, donde se logra ver un paisaje hermoso de lo que sería el mar mediterráneo que linda con las playas de Barcelona.

Pero Elianis y su esposo no han estado solos en España. La presentadora y su cónyuge se encontraron con el youtuber Fausto Murillo Gamboa, quien hace ya vario tiempo está radicado en Barcelona y no solo le ha servido de guía turística a su amiga barranquillera, también le sacó un tiempo de su apretada agenda para llevársela a hacer ejercicio como Dios manda, pues para ejercitar el cuerpo no hay vacaciones.

La presentadora sorprendió con su publicación en redes sociales - Foto: @elianisgarrido

Elianis relató todo lo que hizo con Fausto a través de sus historias de Instagram, donde primero se muestra indignada por tener que entrenar en medio de sus vacaciones, pero luego dejó ver que era puto “teatro de Carnaval” y se mostró dispuesta a seguir las rutinas del youtuber, que ella pensó eran editadas y tranquilas, pero terminaron siendo largas, arduas y hay que decirlo, efectivas.

Elianis es barranquillera y lo muestra con orgullo. Foto: Instagram @elianisgarrido. - Foto: Foto: Instagram @elianisgarrido.

El cansancio fue mucho y Elianis incluso les dijo a sus seguidores que dicho entreno era una de esas cosas que usualmente terminan con el famoso pensamiento: “no debí hacerlo”, pues fue mucho el esfuerzo que tuvo que hacer en dicha rutina de más de una hora en pleno sol de medio día y con la brisa del mar pegando directo en el rostro.

Sin embargo, “la venganza es dulce” como la misma barranquillera lo mostró en sus historias de Instagram y ella se desquitó enseñándole a bailar champeta a Fausto, quien no dio pie con bola con los pasos elaborados que Elianis hace incluso con los ojos cerrados y sin concertación alguna, solo sintiendo en sus venas la magnífica champeta de uno de los mayores exponentes del género en el país, Mr. Black, quien con su éxito Los Trapitos al Agua ha puesto a bailar a medio mundo.