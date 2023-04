Elianis Garrido se robó todas las miradas al lucir su cuerpo en vestido de baño

Elianis Garrido es en la acutalidad una de las presentadoras más queridas de la televisión colombiana. Ella junto a Ariel Osorio y Mafe Romero se encargan de entretener las tardes de los colombianos en “Lo sé todo” del Canal Uno. Este es el programa de chismes de dicho canal que, en más de una oportunidad, ha soltado una que otra bomba sobre la vida de los famosos en el país.

Mafe Romero, Ariel Osorio, Elianis Garrido, presentadores de Lo Sé Todo. - Foto: Instagram: Mafe Romero

La presentadora barranquillera ha dado mucho de qué hablar desde que saltó a la fama. Sus seguidores en las redes sociales están al pendiente de todo lo que hace en su día a día y ella misma se encarga también de compartir en sus redes sociales qué es lo que generalmente hace. En torno a su apariencia ha surgido una nueva polémica y es que varios internautas le cuestionan el hecho de haberse sometido a otro procedimiento quirúrgico.

La actriz y presentadora tuvo que someterse a una operación en su nariz luego de que un procedimiento que se practicó no saliera tan bien. “Estoy sumamente feliz con el resultado, conmovida hasta las lágrimas. Apenas van 15 días y debo seguir cuidándome muchísimo, pero el cambio, para mí, es increíble”, dijo la barranquillera a través de sus historias de Instagram. Pero, como era de esperarse, varios de sus seguidores la cuestionaron por la operación.

Elianis Garrido, presentadora y actriz. - Foto: Instagram

La actriz, ni corta ni perezosa, le respondió a todo el hate que le tiraron en las redes sociales por cuenta de dicha operación y dejó a más de uno callado.

“Aquí les va pa’ los que critican. Amo mi nueva nariz. Ahora me parezco más a mi mamá y soy fan del trabajo de mi doctor. ¡A los que no les guste, ni modo! Gracias a Dios no está en su carita, ni fue su platica”, dijo la presentadora de Lo Sé Todo.

Ahora Elianis Garrido volvió a dar de qué hablar pero esta vez sorprendió por una de sus publicaciones en Instagram. Se trató de varias fotografías donde lucía su tonificado cuerpo y el bikini que usaba hacía juego con el paisaje que estaba a su espalda.

“Lo más espectacular que veré hoy 😍”; “Que chévere cuando el paisaje hace match con uno 😍”, “Lo más lindo que tiene el canal 1😍😍😍😍”; “Hermosa, te amo”; “Suero pa’ ese bollo 😍👏👏🔥”; “Cuerpa cara y pela hermosa ❤️❤️❤️”, fueron algunos de los comentarios que recibió la presentadora en el post.

La presentadora sorprendió con su publicación en redes sociales - Foto: @elianisgarrido

La barranquillera no solo ha recibido comentarios por su escultural cuerpo, también comparte sus rutinas de ejercicio y algunos pasos de baile con los que ha dejado a más de uno con la boca abierta. Así lo hizo hace unas semanas, donde dejó ver su manera de moverse y, además, con un vestido que llamó la atención.

“Me siento poderosa con la melena de @el_rey_de_los_rubios. Viernes de merengue... a lo Shak‼️ Esta buena esta versión”, anotó haciendo referencia al tema de la cantante Shakira con Bizarrap en la que critica a su expareja, el futbolista español Gerard Piqué.

Sus movimientos de cadera ponen loco a más de uno y por eso nunca dudan en llenarla de elogios en sus publicaciones. “Divina”, “eres hermosa”, “el cuerpazo que se carga esta mujer”, “estás más buena que una cerveza vestida de novia”, “divina y a lo más Shaki más linda aún”, “me encanta”, “amo a esta mujer”, se puede leer en el video donde se muestra bailando merengue.

A lo largo de su carrera, Elianis Garrido ha dejado a muchos con la boca abierta, precisamente por su indiscutible talento para bailar diferentes géneros musicales entre reguetón, bachata, salsa, champeta y más. De hecho, es uno de los detalles que más tiene enamorados a sus fanáticos porque en sus redes sociales se pueden encontrar varias muestras de coreografías bastante profesionales que la han llevado a grabar o estar presente en importantes eventos como el Carnaval de Barranquilla.