‘Lo sé todo’ confirmó al nuevo reemplazo de Elianis Garrido; famosa presentadora tomó su lugar

Elianis Garrido, sin duda alguna, se ha convertido en una de las presentadoras más reconocidas de Colombia en la actualidad, y se ha ganado el cariño de los televidentes, por lo cual generó bastante sorpresa no verla la semana pasada en el set de Lo sé todo, programa estrella del Canal Uno.

Los fieles seguidores de la producción no ocultaron su preocupación ante este hecho, debido a que en las últimas emisiones apareció Oswaldo Martínez, uno de los integrantes del equipo periodístico del espacio televisivo, en lugar de la barranquillera. Además, Ariel Osorio y Mafe Romero anunciaron este lunes (29 de mayo) al nuevo reemplazo de la bailarina.

Elianis Garrido no volvió a aparecer en 'Lo sé todo' - Foto: Instagram @losetodocol

Se trata de la famosa presentadora Viena Ruiz, quien ya había tomado el lugar de la exprotagonista de novela en una oportunidad. En esa ocasión estuvo en el programa de chismes mientras Garrido superaba un quebranto de salud.

“¿Qué pasa acá? Estamos como en el gobierno Pastrana, con una silla vacía. Tranquilos, no se preocupen que traigo a una de mi altura. Hoy traigo desde la capital paisa, hermosa, llena de flores, a la flor más bella del entretenimiento colombiano”, indicó inicialmente Osorio.

Luego, precisó: “Viena Ruiz está con nosotros. Bienvenida, mi querida Viena, a Lo sé todo nuevamente. Ya nos había acompañado en una oportunidad. Porque lo bueno se repite y hay que decirlo”.

Mediante las historias de Instagram, la experimentada periodista aseguró que estaba muy feliz de volver al programa de chismes y les agradeció a todos los integrantes de este por siempre tenerla en cuenta, puntualizando que disfruta mucho acompañarlos.

Viena Ruiz tiene bastante experiencia en la TV colombiana - Foto: Instagram: Viena Ruiz

Viena Ruiz sigue estando muy vigente - Foto: Instagram: Viena Ruiz

“Hoy estoy en Lo sé todo Colombia. Estoy muy feliz de estar acá y es un placer compartir set con todos ustedes”, manifestó la antioqueña, quien además recalcó que su estadía en el espacio televisivo es temporal.

La producción del Canal Uno, por otro lado, anunció que tendría una serie de cambios, entre ellos que empezaría a emitirse los fines de semana como estrategia para seguir enganchando al público a nivel nacional, pero enfatizó que Elianis Garrido continuará siendo parte del elenco.

Ante los rumores que surgieron en las redes sociales, Lo sé todo confirmó que la barranquillera está de vacaciones en España, donde ha visitado varias ciudades como Madrid y Barcelona. En su perfil personal de Instagram ha subido algunas fotografías de su travesía.

La antioqueña regresó a 'Lo sé todo' - Foto: Instagram: Viena Ruiz

Elianis está de vacacione en la actualidad - Foto: Instagram: Mafe Romero

¿Qué le pasó a Elianis?

Cabe recordar que Garrido preocupó hace unos días a todos sus seguidores después de que se desmayó al aire mientras grababa el programa Lo sé todo (Canal Uno). Además, tuvo que ser trasladada de emergencia a un centro médico de Bogotá.

“A todos los que me han escrito, y se han preocupado genuinamente por mí: gracias desde el fondo de mi corazón. No he podido leer muchos mensajes. Ya me pondré al día con calma en cuanto me sienta mejor”, manifestó en primera instancia.

Igualmente, añadió: “Ya estoy en casa. Gracias a mi equipo de trabajo por su reacción inmediata, porque si no hubieran actuado rápido, otra sería la historia. ¡Dios los bendiga! Dios me les multiplique en salud”.

Elianis Garrido aseguró que tendrá que guardar reposo unos días - Foto: Lo sé todo (Canal Uno)

Así fue el susto que vivió Elianis Garrido al aire - Foto: Lo sé todo (Canal Uno)

Elianis Garrido le agradece a sus seguidores por estar pendientes luego de sufrir un desmayo - Foto: tomada de la cuenta de Instagram@elianisgarrido

La famosa presentadora colombiana aprovechó el momento para revelar que le diagnosticaron bronquitis y señaló que, lastimosamente, todo eso se produjo por no cuidarse de buena forma una gripe que tenía.

“A veces priorizamos muchas cosas y le vamos dando un segundo lugar a temas que creemos comunes como una gripa, que pueden empeorar y volverse en bronquitis o en algo peor. Tendré unos días de reposo para que mi bronquitis mejore y todo lo que he acarreado pueda ser superado sin problema”, concluyó Elianis.