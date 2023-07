‘Epa Colombia’ sofistica su negocio con “lujoso” edificio en Bogotá

Daneidy Barrera Rojas, más conocida como ‘Epa Colombia’ se ha convertido en una de las personas que más genera polémica en las redes sociales debido a sus acciones en las que se ha visto involucrada y sus declaraciones, en las cuales no se guarda nada ante sus seguidores.

En varias entrevistas, la creadora de contenido ha dado a conocer su deseo de tener un hijo al lado de su pareja sentimental, Karol Samantha. Justamente, en los últimos días ha revelado que ya se encuentra adelantando el proceso para que este deseo se haga realidad.

Esta empresaria de queratinas ha crecido en los negocios gracias a este producto - Foto: Instagram: @epacolombia

‘Epa Colombia’ también es reconocida por vender sus queratinas, pero ha manifestado que tiene elevados costos en los productos mismos, la luz, el agua y “lo que toca darle a la Dian; que es más del 19 %. Todos los insumos sumarían un 33 %”. A pesar de ello, sus ganancias son de 100 millones de pesos en días normales.

Sin embargo, ella sigue dándola toda por su negocio en Colombia, y esta vez, le metió plata a un nuevo edificio de lujo en Bogotá.

La ‘influencer’ ya había contado que estaba construyendo el lugar, pero a través de su red social de Instagram compartió que ya había terminado los detalles de la adecuación y mostró cómo quedó el ‘penthouse’.

En el video se ve cuando Epa Colombia hace el lanzamiento de su nuevo negocio con su nombre grandísimo, mientras aseguraba que este será un lugar con muchos espacios. Pues venderá sus productos, atenderá a sus clientes de queratina y además les enseñará a las mujeres que deseen trabajar con ella en sus peluquerías.

Su nuevo negocio lleva su nombre en letras grandes. - Foto: Instagram: epa_colombia

También, se puede evidenciar que cuenta con una tienda grande en uno de los pisos, salones y peluquerías. Este nuevo edificio no se sabe aún dónde queda, pero lo que sí es cierto, es que es diferente a la gran bodega que está ubicada en la localidad de Kennedy.

Por último, la creadora de contenido detalló que este no será el único negocio, ya que espera montar varios. Medellín será su próximo destino para el proyecto que tiene pensado.

Una millonada: esto fue lo que pagó Epa Colombia para quedar embarazada

La ‘influencer’ habló sobre el procedimiento que está haciendo con un banco estadounidense, el cual le permite a la pareja, elegir desde el género que tendrá el feto hasta el color de los ojos. “Es de muchísima paciencia, no es que de una quedes embarazada”, agregó Daneidy, quien también aseguró que, si todo sale bien, el proceso estaría tardando alrededor de un año.

Tras haber hecho público este acontecimiento, fueron varios de sus seguidores quienes se preguntaron cuánto dinero estaría gastando la empresaria en un procedimiento como este. A lo cual, Daneidy no lo ocultó y por medio de las historias de Instagram señaló que era una “duda espectacular”, añadiendo que no deseaba quedar embarazada de un hombre, debido a que no lo son todo en la vida.

Posteriormente, Barrera señaló que el proceso en Colombia no es tan costoso como muchas personas lo imaginan, pero como ella lo está haciendo con una empresa estadounidense, el valor aumenta considerablemente, por el pago en dólares.

Epa Colombia contó el valor de su hijo. Foto: Instagram @epa_colombia. - Foto: Foto: Instagram @epa_colombia.

La influenciadora también comentó que debido a las exigencias y condiciones que tiene la pareja para su primer hijo, el valor estaría entre 30 y 50 millones de pesos, sin incluir el valor de las inyecciones, el cual ronda entre los 7 a 10 millones.

Tras revelar los precios aproximados, Daneidy confesó que dará a conocer el precio total invertido en el procedimiento para tener un hijo cuando termine el tratamiento y se encuentre embarazada.