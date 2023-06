Epa Colombia no se contuvo y presumió los lujosos carros que tiene: “Ni Maluma lo entendería”

No cabe duda de que Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia, sabe cómo dar de qué hablar y así expandir los minutos de fama con los que cuenta desde hace algunos años. La creadora de contenido supo aprovechar sus polémicas para abrirse camino y crecer profesionalmente en el mercado de productos de belleza.

Epa Colombia ganó popularidad en redes sociales. - Foto: Instagram @epa_colombia

Aunque su paso por las redes sociales no fue sencillo, la colombiana aprendió a lidiar con las críticas y comentarios negativos, tomando impulso y beneficiándose para crecer de forma económica y personal. Sus productos hicieron que ganara más popularidad, superándose y convirtiéndose en una comentada empresaria.

Al cambiar por completo su realidad, Epa Colombia no dudó en presumir y mostrar un poco de sus lujos y excentricidades, las cuales fue adquiriendo con el paso del tiempo. De hecho, recientemente, la influencer sorprendió con un video en el que compartía imágenes de sus vehículos costosos, que tienen modificaciones y sellos personales.

En las imágenes que salieron a la luz, Epa Colombia mostró un nuevo carro que compró, el cual es un elegante Audi TT RS Coupé, que optó por pintar de color verde y cuyo precio, dependiendo del modelo y características, oscila entre los 157 y 200 millones de pesos colombianos. Esta opción fue captada en el clip, donde se reflejaba su tono y los detalles de la marca.

En segundo lugar, dejó a la vista una camioneta SU GLE de Mercedes Benz, la cual fue adaptada a un color llamativo y distinto al resto. Se trató de un cian, también conocido como un celeste saturado, que tuvo una transformación con la huella de la empresaria de queratinas.

Epa Colombia publicó un video de sus lujosos carros. - Foto: Foto: Instagram @epa_colombia.

Es importante recordar que Epa Colombia, cuando compró el vehículo en abril de 2022, reveló que pagó más de 600 millones de pesos por él, sin contar los arreglos y cambios que le hizo a lo largo de los meses.

“Esta camioneta es espectacular. Ni Maluma lo entendería, amiga, cuando vea mi carro para que nos tomemos una foto”, dijo en el clip, mientras se arreglaba para asistir a Expobelleza 2023.

Los otros dos autos que mostró en este video fueron las camionetas Range Rover, adquiridas por valores de aproximadamente 200 y 300 millones de pesos colombianos.

“Me encantan mis carros, amiga”, agregó, asegurando que amaba Medellín y que se sentía parte de la ciudad paisa.

Epa Colombia se implantó diamantes en los dientes

Una vez más Epa Colombia está dando de qué hablar, y ahora es porque se inspiró en Diomedes Díaz al implantarse diamantes en los dientes.

Para nadie es un secreto que la influencer, y ahora empresaria, ha pasado por varias polémicas con las que incluso estuvo cerca de pisar la cárcel, como su recordado pleito con las autoridades por hacer daños en TransMilenio. Muchos pensarían que ya dejaría de dar de qué hablar, eso no fue así. Recientemente sorprendió a muchos en redes al dejar ver lo que se hizo en los dientes, inspirada en un famoso cantante vallenato.

Epa Colombia - Foto tomada de Instagram @epa_colombia - Foto: Instagram @epa_colombia

Sí, Epa Colombia se implantó 80 diamantes, según ella dijo, en la parte delantera de sus dientes, sorprendiendo así por sus excéntricos accesorios.

Así lo dejó ver por medio de las historias de su cuenta de Instagram, donde en un video enseñó lo que fue la implantación de los diamantes en su dentadura. Además, mencionó que era algo que quería tener desde hace un tiempo, ¿se inspiró en Diomedes Díaz?

“Amiga, me puse 80 diamantes en los dientes esta mañana. ¿La doy o no la doy? Me encantó. Ya tenía hace un tiempo, pero me puse más”, manifestó Epa.

Los implantes de Epa Colombia revolucionaron las redes, donde se vieron toda clase de comentarios donde se pueden leer opiniones como: “Cuando sales del barrio, pero el barrio no sale de ti”. “Ella no sabe qué hacer con la plata”. “La que puede, puede”. “Diomedes tenía uno solo y la vacilaba más”.