Una millonada: esto fue lo que pagó Epa Colombia para quedar embarazada

Daneidy Barrera Rojas, más conocida como ‘Epa Colombia’ se ha convertido en una de las personas que más genera polémica en las redes sociales debido a sus acciones en las que se ha visto involucrada y sus declaraciones en las cuales no se guarda nada ante sus seguidores.

En varias entrevistas, la creadora de contenido ha dado a conocer su deseo de tener un hijo al lado de su pareja sentimental, Karol Samantha, sin embargo, en los últimos días ha revelado que ya se encuentra adelantando el proceso para que este deseo se haga realidad.

‘Epa Colombia’ comentó que el procedimiento se está haciendo con un banco estadounidense, el cual le permite a la pareja, elegir desde el género que tendrá el feto hasta el color de los ojos. “Es de muchísima paciencia, no es que de una quedes embarazada”, agregó Daneidy, quien también aseguró que si todo sale bien, el proceso estaría tardando alrededor de un año.

Epa Colombia se mostró muy enamorada. - Foto: Instagram @epa_colombia

Tras haber hecho público este acontecimiento, fueron varios de sus seguidores quienes se preguntaron cuanto dinero estaría gastando la empresaria en un procedimiento como este. A lo cual, Daneidy no lo ocultó y por medio de las historias de Instagram señaló que era una “duda espectacular”, añadiendo que no deseaba quedar embarazada de un hombre, debido a que no lo son todo en la vida.

Posteriormente, Barrera señaló que el proceso en Colombia no es tan costoso como muchas personas lo imaginan, pero como ella lo está haciendo con una empresa estadounidense, el valor aumenta considerablemente, por el pago en dólares.

La influenciadora también comentó que debido a las exigencias y condiciones que tiene la pareja para su primer hijo, el valor estaría entre 30 y 50 millones de pesos, sin incluir el valor de las inyecciones, el cual ronda entre los 7 a 10 millones.

Tras revelar los precios aproximados, Daneidy confesó que dará a conocer el precio total invertido en el procedimiento para tener un hijo cuando termine el tratamiento y se encuentre embarazada. Finalmente, ‘Epa Colombia’ reiteró que ahora está enfocada en esa situación y que su mayor deseo es formar una familia a su vez que saca adelanta la empresa de keratinas.

Daneidy Barrera Rojas, Epa Colombia. Bogotá, marzo 21 de 2023. Fotógrafa Alexandra Ruiz Poveda. - Foto: ALEXANDRA RUIZ POVEDA

¿Cuánto dinero gasta ‘Epa Colombia’ en cirugías?

La empresaria de queratinas, un producto capilar con el que ha recaudado una gran fortuna, volvió a dar de qué hablar y todo por una reciente entrevista que concedió a un reconocido programa de entretenimiento.

Epa Colombia otorgó una entrevista en el magacín La Red, de Caracol Televisión, donde reveló detalles de las diferentes cirugías plásticas a las que se ha sometido y además confesó no haber pagado un solo pesos en los procedimientos quirúrgicos.

Allí, contó que se ha hecho cirugías como mentoplastia, rinoplastia, bichectomía, mamoplastia de aumento, abdominoplastia, entre otras intervenciones que han cambiado evidentemente su aspecto físico y que, además, según la influencer, le han subido la autoestima.

“Estos procedimientos suben la autoestima, el que diga que no, es porque está mintiendo... Todo esto lo llena de amor propio. Yo estoy adquiriendo belleza de la estética, de los cirujanos, para cada día sentirme mejor. Me estoy dando amor propio”, expresó la colombiana.

Epa Colombia se refirió a los tratos que ha recibido por su video con Álvaro Uribe. - Foto: Tomado de Instagram @epa_Colombia

Sin embargo, pese a que muchos creen que la creadora de contenido se ha costeado sus procedimientos estéticos, lo cierto es que no es así, de hecho, fue la misma ‘influenciadora’ quien reveló su “secreto” para pasar por el quirófano y no pagar nada.

“A mí, la verdad me ha salido por publicidad, yo no he tenido que gastar. El que me hizo los senos me dijo que le regalara una historia y a ellos les sirve más mis redes sociales que yo pagarles. No he tenido que gastar plata, eso es lo que me gusta... yo trabajo con mi Instagram impulsando otro emprendimiento”, concluyó la joven empresaria.