El controvertido giro de Yina Calderón: ¿influenciada por Epa Colombia para revolucionar sus canciones?

Yina Calderón ha decidido desde el 2023 dedicarse por completo a la música, la reconocida influencer ha intentado incursionar en las nuevas tendencias musicales, además de producir con más regularidad la música que ella quiere exportar a nivel internacional, con el deseo latente de que su música se escuche en todos los rincones del mundo ha estado buscando diferentes ideas que potencien su contenido, sin embargo, y según los seguidores de Calderón, habría usado una idea de la reconocida creadora de contenido, Epa Colombia.

La relación entre ambas figuras públicas no ha pasado desapercibida en las redes sociales, donde ellas se han encargado de publicar y protagonizar diferentes situaciones que han demostrado que entre Yina Calderón y Daneidy Barrera no habrá una futura amistad, debido a los malos comentarios y tratos que han dejado ver en la red social de Instagram. Desde hace varios años, en repetidas ocasiones, ambas personalidades se han intercambiado mensajes y palabras en las redes sociales que van desde rumores de desprestigio hacia ambas partes hasta insultos.

Foto tomada de Instagram @yinacalderonoficialdj

A pesar de que la relación entre Yina y ‘Epa’ no es la mejor, varios fanáticos han descubierto que la ahora DJ habría tomado una reciente actividad que está desarrollando Daneidy, para que pueda mejorar sus producciones.

Por medio de las historias de Instagram, Yina reveló a sus más de 400.000 seguidores que después de una conversación con su madre, en la cual se expusieron las debilidades y defectos de la creadora de contenido relacionados con voz, se motivó a tomar clases personalizadas de vocalización para mejorar su canto. Además, indicó que también está en busca de un profesor de baile para mejorar sus habilidades.

Lo curioso es que Epa Colombia también ha estado tomando clases de vocalización y de canto, por lo que los seguidores de ambas celebridades no dudaron en comentar que Yina le habría “robado” la idea a la empresaria de queratinas.

Foto: YouTube / TropicanaColombia

Daneidy hace algunos días también había comentado su intensión de mejorar técnicas vocales y que desde hace varias semanas estaba tomando clases personalizadas con una instructora. En Instagram, principal red social que maneja Epa, ha dejado ver su progreso en el canto e incluso confesó que estuvo presente en la próxima edición de ExpoBelleza.

Epa Colombia se despacha contra hermana de Yina Calderón

El último tire y afloje entre la bogotana y la familia Calderón, entre las que está la famosa DJ Yina Calderón, se dio porque una de las hermanas, Juliana, publicó una imagen de ella, la empresaria de las fajas y la “reina de las keratinas” almorzando en un restaurante tradicional del centro de Bogotá, imagen que se hicieron hace ya varios años y donde aún demostraban tener una linda amistad.

Foto: Instagram @yinacalderonoficial.

Sin embargo, hoy la historia es diferente y ninguna se habla con la otra, pues todas han tomado caminos diferentes. Incluso Yina estuvo dispuesta a restablecer relaciones con Daneidy, nombre de pila de Epa Colombia, sin embargo, esta decidió compartir las conversaciones privadas entre las dos en Instagram, y esto desató de nuevo la guerra entre la exporrista y las Calderón.

“A veces olvidamos de dónde venimos… Lo bueno es que la vida se encarga de recordarnos”, fue la frase que usó Juliana con la imagen en cuestión, que fue publicada en las historias de Instagram de la abogada y rápidamente se replicó por toda la red social, hasta parar en el mensaje directo de Barrera, quien se pronunció al respecto en un clip que publicó en su perfil personal.

“Sí amiga, realmente la de la foto soy yo, solo que yo he cambiado con mis cirugías estéticas, pero a mí ese almuerzo me salió tan caro en el centro de Bogotá… Ese almuerzo lo han replicado 32 mil quinientas veces… Que se me perdió mi humildad, pero ¿ellas de qué humildad hablan? Si ellas no la dan”, declaró Epa Colombia con tono de burla, mientras toma el sol con unos lentes oscuros desde el balcón de su domicilio.