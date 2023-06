VIDEO: El hijo de Marcela Reyes se roba el show cantando guaracha

La DJ Marcela Reyes es una de las mujeres que más da de qué hablar en el mundo de la farándula nacional, no solo por las guarachas que crea y con las que recorre el mundo entero, sino por algunos pormenores y decisiones que son protagonistas en su vida íntima, como algunos escándalos por infidelidad, sus quebrantos de salud y su faceta como madre, la que la pone ahora en el foco de todos los medios de comunicación.

Hace unas horas Marcela fue una de las protagonistas en Expobelleza 2023, evento que se lleva a cabo en la ciudad de Medellín, específicamente en Plaza Mayor, donde centenares de marcas y emprendimientos del mundo de la estética muestran sus mejores productos y avances, sin dejar a un lado el entretenimiento para los asistentes.

Foto: Instagram @marcelareyes. - Foto: Foto: Instagram @marcelareyes.

Reyes, jugando de local, fue convocada para que amenizara el evento con sus ya conocidas guarachas, que son de mucho gusto para los paisas, quienes nunca se imaginaron la sorpresa que les tenía la también empresaria, pues no llegó sola a su concierto y fue su compañero de tarima el que se robó el show completo durante la tarde del viernes.

Se trata de su hijo Valentino, quien ya se ha dejado ver en varias ocasiones a través de las redes sociales de la paisa y más en las últimas semanas que la DJ ha estado en mucho reposo en su casa luego de su última cirugía de biopolímeros, tiempo que ha aprovechado para compartir con el pequeño y ayudarle con las tareas que le dejan en el colegio, con los juegos que su imaginación le pone en la mente y hasta con las rabietas propias de un chico de su edad.

Foto: Instagram @marcelareyes. - Foto: Foto: Instagram @marcelareyes.

“El placer de poderles compartir un poquito de la magia que tiene mi bebé”, escribió Marcela en una de sus historias de Instagram, en la que se ve y se escucha al pequeño valentino interpretando uno de los covers que hace la paisa en sus presentaciones. El chico maneja a la perfección el micrófono y con un gorro rojo de lana, una sudadera ancha negra y un hoody blanco empezó a mostrar sus dotes en la danza al son del beat de su mamá.

En otro de los videos se ve cómo Valentino, ya entrado en confianza con su público, se tira al piso y sigue bailando al estilo street dance, show que enamora a aquellos que se aglomeraron en el parqueadero de Plaza Mayor a ver a la DJ y a la misma Reyes en sí, pues ella no escondía su asombro y orgullo de madre al ver las aventuras musicales de su pequeño hijo, quien ha sido el motor de su vida para poder soportar la dura recuperación que ha tenido que llevar a cabo.

“Yo no puedo, casi no me puedo mover, pero llevé a mi hijo para que lo hiciera por mí” escribió Reyes en otro de los videos que publicó en sus historias del performance que hizo junto a Valentino. “Gracias por darnos tanto amor y apoyar nuestros sueños”, agregó la DJ, quien ya empieza a mostrar los frutos de su última cirugía, en la que le hicieron una última extracción de biopolímeros.

Marcela es una de las famosas que terminó siendo víctima de los efectos secundarios de los biopolímeros, sustancia que en principio funcionaba para aumentar el tamaño de algunas partes del cuerpo y termino siendo un veneno para el cuerpo de quienes decidieron inyectárselo, como la actriz Lina Tejeiro, la presentadora Jéssica Cediel, la modelo Elizabeth Loaiza o la influencer y también DJ Yina Calderón.

Yina Calderón mostró cómo lucen actualmente sus glúteos. - Foto: Fotogramas tomados de video publicado en Instagram @yinacalderondjoficial

Todas ellas han mostrado los estragos que hizo esta sustancia en sus cuerpos y las cirugías profundas y dolorosas a las que se han tenido que someter para poder retirar este elemento, que les genera síntomas como calambres, hinchazón, movilidad reducida, dolores punzantes y muchos más.