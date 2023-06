Marcela Reyes volvió al quirófano y no fue por los biopolímeros, ¿qué pasó?

Marcela Reyes es una de las mujeres más seguidas y controversiales de las redes sociales, todo porque, además de sus guarachas, sus asuntos íntimos también navegan por todas las plataformas digitales y uno de ellos son sus cirugías estéticas, que en su mayoría le han otorgado un cuerpo prodigioso a la paisa, pero otra en específico le ha significado un calvario a la empresaria, que aún tiene que padecer.

Hace unos años, Reyes accedió a que le inyectaran biopolímeros en sus glúteos, sustancia que en su momento tenía registro Invima y era usado por muchos cirujanos en el país y el mundo, sin embargo, después empezaron a revelarse los efectos secundarios de este elemento en el cuerpo y esto desató una gran oleada de mujeres con diferentes patologías, cuya solución son cirugías adicionales invasivas, dolorosas y peligrosas.

Marcela Reyes. Foto: Instagram @marcelareyes. - Foto: Foto: Instagram @marcelareyes.

Marcela fue una de estas mujeres que terminó en una seguidilla de controles médicos e intervenciones quirúrgicas, para mitigar los síntomas que causan los biopolímeros y retirarlos en su mayoría, pues es casi imposible hacer que dicho material desaparezca 100 % del cuerpo.

La DJ había anunciado hace unas semana que pasaría por segunda vez por el quirófano para retirar algunas bolas de biopolímero que le detectaron y le estaban haciendo la vida cuadritos, asunto que se llevó a cabo y afortunadamente todo salió como se esperaba, pues a los dos días de la cirugía, Marcela pudo regresar a su casa a cumplir con todos los requerimientos de su recuperación.

Sin embargo, lo que iba de maravilla se tornó oscuro y Marcela tuvo que volver donde su médico a que le revisara una de las incisiones, pues al parecer no estaba como debía, luego de más de tres semanas de cuidados intensivos, poca movilidad, una alimentación balanceada y hasta el retiro de los drenajes que se dejan luego de estas intervenciones para eliminar el líquido que el cuerpo retiene, mientras está en el quirófano.

La misma influencer relató este suceso a través de sus historias de Instagram. “Adivinen para dónde voy. Estoy hablando como un niño porque me dio un virus de gripa desde hace dos días. Voy para un sitio que creo que muchos de ustedes no se lo imaginan, pero bebés, en este momento voy para el quirófano porque lamentablemente se me abrió una incisión, no sé por qué, me he cuidado en exceso, entonces voy para el quirófano, me van a ingresar, me van a volver a hacer la incisión, me van a poner un aparatico por otros días, entonces aquí voy”, declara la DJ.

La tristeza es latente en el rostro de Marcela, quien siempre trata de mostrarse muy animada frente a sus más de tres millones de seguidores, pero esta situación se sobrepone ante cualquier atisbo de felicidad, pues ella afirma haberse cuidado en extremo como nunca antes y no entiende por qué una de sus heridas se volvió a abrir, algo muy riesgoso porque se pueden presentar infecciones que pueden ser letales.

“De todas las veces, esta ha sido la que más me he cuidado. Ustedes me ven que yo me he parado a grabar, pero son pocos minutos y luego me la paso en una cama, me acuesto, me paro, trabajo… Pero sucedió y bueno, lo importante es que estoy en manos del mejor doctor y siempre ha estado muy pendiente de mi procedimiento, entonces voy para la clínica”, añadió Marcela.

En las siguientes historias, se ve la llegada de la DJ a la institución donde la van a volver a intervenir y luego, ella misma se despide de sus fans, ya vestida con la ropa quirúrgica y usando un tapabocas reglamentario, expresando que se siente tranquila porque la ayuda médica llegó de forma inmediata y ella está encomendada a Dios, pues es muy creyente.