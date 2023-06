¿Actividad paranormal? Marcela Reyes vivió tremendo susto en su casa que aún no tiene explicación

Marcela Reyes es una de las mujeres de la farándula nacional que más da de qué hablar en las redes sociales, ya sea por sus magníficos toques de guaracha en los performance que hace, por las cirugías a las que le toca someterse por cuenta de los biopolímeros o por algunas situaciones extraordinarias que vive y que quedan registradas gracias a las cámaras de seguridad que tiene instaladas al interior de su hogar.

Esta vez, en dichos videos quedó plasmado un momento tan increíble como inexplicable que Marcela vivió en su propio cuarto, mientras estaba tranquila descansando en su cama acostada boca abajo, pues debido a la recuperación que adelanta de su última intervención quirúrgica no puede acostarse boca arriba ni sentarse sobre sus glúteos.

Foto: Instagram @marcelareyes. - Foto: Foto: Instagram @marcelareyes.

Mientras Reyes estaba tranquila en su cama, sintió que algo se movía a su alrededor y cuando se percató de lo que sucedía, vio una de sus lámparas balanceándose sin ningún tipo de acción mecánica que la haya impulsado, lo que de inmediato elevó los nervios de la paisa y lo primero que se le vino a la mente fue pensar en un temblor de tierra.

Marcela empezó a llamar a gritos a las personas que la acompañan de forma permanente mientras se termina de recuperar de su cirugía y con las limitaciones físicas que aún tiene, la DJ salió “corriendo” de su habitación, sin darse cuenta que no había ningún tipo de terremoto y solo se trató de un objeto balanceándose sin explicación.

Foto: Instagram @marcelareyes. - Foto: Foto: Instagram @marcelareyes.

Luego del susto, la también empresaria recurrió a sus historias de Instagram para contarle a sus más de tres millones de seguidores lo que había sucedido y atinó a mencionar varias teorías que no terminaban de convencer a la paisa, sobre la posible causa del movimiento de la lámpara que Reyes tiene en uno de los costados de su cama. Cabe resaltar que son dos de estos objetos los que se encuentran en dicho cuarto y solo se movió uno.

Horas después, Marcela hizo una encuesta en sus historias para saber si sus seguidores querían conocer la razón verdadera del movimiento inusual de la lámpara y ganó el “sí”, por eso ella se dispuso a revelar toda la verdad sobre este, uno de los sustos más grandes que ha pasado la DJ en los últimos meses.

“Resulta que yo soy medio paranoica, soy un poco nerviosa y todo porque yo viví el terremoto de Armenia, yo perdí absolutamente todo y cuando yo veo que tiembla me quiero morir. Cuando yo vi que se movía la lámpara lo primero que me imaginé era que había temblado… Obviamente no tembló porque investigué y no encontré nada y subí el video muy asustada y dije: ‘no, me espantaron, me asustaron’”, declaró Marcela en sus historias.

Luego continúa relatando que a esa hora del suceso algunas personas encargadas de la remodelación de la parte de atrás de la vivienda estaban haciendo labores eléctricas, por ende tuvieron que mover algunos cables y así fue como terminaron haciendo balancear la lámpara que cuelga del techo de la habitación de Marcela.

Foto: Instagram @marcelareyes. - Foto: Foto: Instagram @marcelareyes.

“Lo chistoso del cuento no está solo ahí, yo pensé que yo estaba loca, pero mis seguidores estaban mucho más locos. Miren, en ese DM había personas que decían: ‘Marce sí, ya vi el fantasma, lo vi cómo halaba la lámpara’, y yo me ‘psicosiaba’ peor… Muchos también sintieron el supuesto temblor”, añadió la DJ en sus videos.

Por el momento quedó resuelto el porqué de la lámpara en movimiento y Marcela sigue muy dedicada a guardar reposo mientras su cuerpo vuelve a su estado natural, luego de la cirugía de extracción de biopolímeros a la que se tuvo que someter por segunda ocasión.