Marcela Reyes revela más detalles de su recuperación, luego de cirugía de biopolímeros

Marcela Reyes es una de las mujeres más mediáticas de las redes sociales en Colombia y su proceso, tanto en fama, como en camino personal, ha quedado plasmado en fotos y videos que ella misma ha compartido en sus perfiles oficiales de Instagram y Tik Tok.

Allí ha creado toda una comunidad que la sigue en todo momento, ya sea para ver los toques que realiza como DJ o para acompañarla en las arduas cirugías que le tienen que practicar.

Estas intervenciones quirúrgicas se han dado debido a que años atrás la paisa se inyectó biopolímeros para mejorar su apariencia, asunto que a largo plazo se convirtió en la peor decisión que pudo haber tomado.

Esta sustancia resultó ser muy dañina para el organismo y le ha desatado a Reyes una infinidad de problemas de salud que ha tenido que afrontar con la mayor valentía posible.

Hace unas semanas, Reyes les contó a sus seguidores que tendría que volver a la sala de cirugía para una nueva extracción de dicho elemento. Estas cirugías son extremadamente agresivas y profundas, pues los cirujanos tienen que ir entre músculos y tejidos buscando la ubicación de los residuos de biopolímeros para sacarlos y que así dejen de generar síntomas como inflamaciones, calambres, adormecimientos de extremidades, dolores punzantes e incluso inmovilidad.

Reyes mantuvo a sus más de tres millones de seguidores muy informados de todo el proceso de esta cirugía, desde que se preparó para entrar al quirófano, hasta de los momentos inmediatos después de la intervención. En ellos siempre se mostró muy animada, a pesar del dolor extremo y la incomodidad de no poder estar acostada boca arriba, pues sus glúteos no pueden tener ninguna presión.

La DJ se sometió a una cirugía de extracción de biopolímeros. - Foto: @marcelareyes

Ya han pasado varios días desde que Reyes salió de cirugía y muchos de sus fanáticos le estaban escribiendo a su mensaje directo cómo iba la recuperación. Por eso, la paisa decidió recurrir a sus historias de Instagram para informar cómo va su salud física y cómo se ha sentido emocionalmente, pues este tipo de sucesos también afectan en gran medida a la salud mental.

“Yo les quiero contar que me siento muy bien, o sea, me estoy recuperando gracias a Dios superbién… Obviamente, es un poco complicado porque no me puedo mover muy bien y pues no puedo hacer muchas cosas, pero en medio de todo lo que cabe, estoy demasiado bien, entonces estoy supercontenta porque la recuperación ha sido superrápida, de verdad”, afirmó la DJ en sus videos de Instagram.

Reyes sabe muy bien de las limitaciones físicas que tiene en este momento y le ha tocado postergar algunos asuntos laborales y personales. Uno de ellos es un reto en el que está acompañando a su gran amiga Manuela Gómez, con quien estuvo peleada hace un par de años y luego de su reencuentro en el reality Survivor pudieron limar asperezas y retomar la complicidad que tuvieron cuando se conocieron.

Marcela y Manuela ya son amigas de nuevo. Foto: Instagram @manuelagomezfranco1. - Foto: Foto: Instagram @manuelagomezfranco1.

Marcela le está ayudando a Manuela con una reto que le ayuda a bajar de peso “sin dietas ni rutinas de ejercicios”, pesándola cada ocho días para ver su proceso. Hasta contó que la exprotagonista de Nuestra Tele ha logrado bajar tres kilos en lo que llevan de trabajo; sin embargo, este último lunes no pudo pesarla porque no se sentía del todo bien para seguir al pie del cañón con Gómez.

Aun así, Marcela Reyes mantiene una muy buena actitud, siempre mostrándoles una sonrisa a sus seguidores y mentalizándose de que este proceso es pasajero y día a día va a sentir una mejoría que le va a permitir retomar su vida sin ningún tipo de contratiempo.