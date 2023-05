Marcela Reyes mostró cómo le fue en su cirugía de extracción de biopolímeros

Marcela Reyes es una de las DJ de guaracha más famosas de Colombia. Este año ha ganado mucha más popularidad gracias a su participación en ‘Survivor: la isla de los famosos’. En medio de su salida, la artista dio algunas declaraciones de lo que había vivido en el reality y aseguró que no volvería a hacer algo así.

“Jamás volvería a algo así, duré 25 días mal, en las peores condiciones. A nosotros nos dijeron que solo íbamos a tener agua y repelente, por eso dije ‘yo me voy, soy una guerrera’”, indicó.

Cabe recordar que en una oportunidad le comentó a Tatán Mejía que ella no se sentía bien y que requería atención por su salud. “Tatán yo requiero un médico porque llevo varios días sufriendo de dolores severos por los biopolímeros. Tengo una bola en mi glúteo izquierdo y ya los vasitos de los que migraron empezaron a reventarse y ya el dolor es insoportable. No me siento con energía ni en capacidad”, dijo en su momento.

Captura de pantalla RCN Televisión - Foto: Captura de pantalla

Pues en esta oportunidad Marcela compartió en sus redes sociales una publicación que dejó a más de uno impactado frente al tema de su salud y los biopolímeros.

La también influenciadora ha sido una de las tantas mujeres víctima de los biopolímeros. Su testimonio ha sido muy impactante y en varias oportunidades ha compartido en sus redes sociales los estragos que ha causado en su cuerpo este nocivo líquido.

La famosa se sometió a una nueva cirugía de la mando del doctor Andrés Rivera, quien detalló que este nuevo procedimiento fue todo un éxito. Y es que a la DJ se le detectó una contractura capsular que le generó un fuerte dolor e hinchazón. A Reyes se le fueron retiradas dos prótesis, la afectada y otra por un tema de simetría.

La exparticipante de ‘La isla de los famosos’ apareció nuevamente en sus redes sociales para hablar un poco del procedimiento y de cómo se sentía tras la operación. Aseguró que se sentía mucho mejor y acostada en una camilla le agradeció al cuerpo médico que estuvo a cargo de su intervención. Varios miembros del centro asistencial también le mandaron sus mejores energías a la DJ.

“Estoy muy feliz porque en momentos como este es que puedo saber lo amada que soy por mi familia, amigos y ustedes”, escribió la famosa en una de sus historias de Instagram.

La DJ se sometió a una cirugía de extracción de biopolímeros - Foto: @marcelareyes

El especialista encargado de realizar el procedimiento ofreció su parte sobre la intervención quirúrgica. Fueron cuatro horas de intervención y posteriormente dos de recuperación. En las imágenes se puede ver como la reina de la guaracha electrónica es trasladada en una camilla hasta su habitación. Fue después de todo el proceso que se dio el parte de tranquilidad sobre su estado de salud.

“Ya descubrí cuál era la causa del dolor, tenía una contractura capsular debido a los biopolímeros (…) la reacción inflamatoria que causa ese tipo de sustancias extrañas y la reconstrucción, hacen que a veces falle ¿cierto? (…) ya lo logramos solucionar, le quitamos toda la reacción inflamatoria que había, esa compresión en el implante había roto la prótesis, cambiamos la prótesis por una nueva, nos tocó hacer las dos obviamente para guardar la simetría y nos fue muy bien”, fue lo que explicó el especialista sobre lo que le sucedió a Reyes.

Algunos usuarios en las redes sociales se mostraron bastante impactados por las historias de la empresaria. “¿Por qué Marcela Reyes sube esos videos tan impresionantes de la cirugía?”, fue uno de los tantos comentarios que se puede leer en las redes sociales y es que las imágenes que compartió la DJ de guaracha fueron en realidad bastante impactantes.

De igual manera, en las redes sociales están deseándole una pronta recuperación a la llamada ‘reina de la guaracha’.