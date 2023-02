“Jamás volvería a algo así, duré ﻿25 días mal”: Marcela Reyes habló de su participación en ‘La isla de los famosos’

Survivor es el nuevo reality del canal RCN que ha dado mucho de qué hablar puesto que tiene un grupo de celebridades que deben pasar por duras pruebas y tratar de sobrevivir. En este deben luchar para ganarse su comida y algunas comodidades. Una de las personas que estuvo participando en el programa fue la reconocida DJ Marcela Reyes.

Su salida en ‘Survivor, la isla de los famosos’, se dio junto a la de la presentadora Sara Uribe, siendo integrantes de la tribu Amazonas. La modelo se vio obligada a abandonar la competencia tras ser eliminada por votación, mientras que Marcela Reyes tuvo que hacerlo por problemas de salud.

Antes de que se confirmara que no se encontraba bien para continuar, la famosa DJ catalogada como la ‘reina de la guaracha’, le expresó a Tatán Mejía su deseo de abandonar el reality argumentando que se sentía débil.

Instagram @marcelareyes - Foto: Instagram @marcelareyes

“Tatán yo requiero un médico porque llevo varios días sufriendo de dolores severos por los biopolímeros. Tengo una bola en mi glúteo izquierdo y ya los vasitos de los que migraron empezaron a reventarse y ya el dolor es insoportable. No me siento con energía ni en capacidad”, dijo en su momento.

Tras su salida, Reyes ha sido blanco de fuertes críticas en las redes sociales, pues varios televidentes creen que se hizo la enferma para no continuar. Ante estos comentarios, la DJ se ha defendido con contundentes mensajes asegurando que lo que se ve en la pantalla chica, no es nada comparado con la realidad que se vive en el programa.

“Hay mucha gente que dice, ‘esos famosos son flojos, por qué no escogieron mejores personajes’, pues entonces vaya usted a ver si aguanta tan solo 24 horas. Muchos de mis compañeros que se fueron y renunciaron, no lo hicieron por flojos, lo hicieron porque en serio eso es una m****. Una cosa es tú no querer comer teniendo la oportunidad de abrir tu nevera y otro es no tener nada que comer durante días. Hay que vivir las cosas para poder hablar de ellas”, mencionó desde su cuenta de Instagram.

Las dos influencers y DJ volvieron a ser amigas en la isla de Survivor. Foto: Instagram @manuelagomezfranco1. - Foto: Foto: Instagram @manuelagomezfranco1.

En entrevista con el Trasnoshow de LOS40Urban, Marcela Reyes mencionó todo lo que no le gustó del reality de RCN y confesó que no se sentía motivada para continuar.

“Jamás volvería a algo así, duré 25 días mal, en las peores condiciones. A nosotros nos dijeron que solo íbamos a tener agua y repelente, por eso dije ‘yo me voy, soy una guerrera’”.

Por otro lado, señaló que en la isla no había ninguna comodidad que los incentivara a seguir luchando. “No había baños, no había camas, no había nada”, agregó.

Una de las cosas que resaltó la DJ es que cuando se fue no tenía pujanza y al regresar se dio cuenta de que era una mujer muy real, puesto que se dejó ver al natural, sin maquillaje y vuelta nada. “Me conoció todo el mundo cómo era, entonces decidí no volver a usar filtros, no tener que usar tacones siempre y estoy feliz, como que ando más parchada”, dijo.

Captura de pantalla - Foto: Captura de pantalla

Marcela Reyes reveló que el programa no tenía libretos y que ojalá hubiese sido así, pues fue la primera competencia que ella vio que las personas jugaban, pero querían perder para poder regresar a sus casas. “Todos los que tú veías ahí, de verdad solo dos querían ganarse eso y lo querían ganar porque de verdad necesitaban el dinero y estaban mal”, sostuvo.

Finalmente, la DJ dijo que no sabía quién ganaba el reality y que sí tenía conocimiento sobre los finalistas, pero que por temas de contrato no podía hacer esa revelación.