Tatán Mejía se despachó por constantes renuncias en ‘Survivor, la isla de los famosos’: “Esto no es un club de la amistad”

Survivor, la isla de los famosos se ubicó como uno de las grandes propuestas que llegó a la televisión nacional, debido a la exigencia, rudeza y retos que aparecieron a lo largo de la competencia. La producción cautivó con las ideas y mecánicas del juego, despertando curiosidad en los televidentes, quienes se sorprendieron con decisiones que aparecieron en el camino.

Pese a que el reality pintaba como un buen escenario para que distintos famosos mostraran su fuerza y resistencia, a lo largo de los primeros capítulos quedó un sinsabor al ver que figuras como Mateo Carvajal, Macnelly Torres y Manuela Gómez decidieron salir y renunciar a la oportunidad de ganar el gran premio.

Manuela Gómez - Foto: Survivor: la isla de los famosos

Las competencias de Survivor siguieron su rumbo y los tres equipos debieron darla toda en el campo para avanzar y conseguir beneficios que los ayudaran en la convivencia y los territorios que habitaban. Cada prueba era un escalón para fortalecerse y tomar el impulso necesario.

Sin embargo, en el capítulo 11 ocurrió algo inesperado, despertando una particular reacción de Tatán Mejía, el presentador del formato. Sara Uribe resultó eliminada en el Concejo tribal, debido a una petición que les hizo a sus compañeras de tribu.

En el ritual de eliminación, la paisa fue quien quedó por fuera de la competencia, dejando un espacio en su grupo femenino, donde se consolidaron bastante para no perder otros de los retos del juego.

La paisa se sinceró sobre su desempeño en el reality de RCN. - Foto: Instagram @sara_uribe

Sin embargo, para sorpresa de los participantes, Marcela Reyes también tuvo que abandonar la competencia por recomendaciones médicas, ya que su problema con los biopolímeros estaba afectando su estabilidad en el reality. La experta en salud la revisó y definió que la Dj de guaracha no podía seguir, debido a las heridas que tenía en su cuerpo.

Canal RCN - Foto: Canal RCN

Una vez reunidos en el Concejo Tribal, Tatán Mejía rompió el silencio y se despachó por las constantes renuncias que hubo en el proyecto, dando palabras fuertes y radicales. El presentador indicó que nunca antes había ocurrido esto, por lo que recordó su experiencia en el mismo reality y afirmó que por su cabeza jamás pasó salir por decisión propia.

“Esto no es un club de amistad. Nunca antes en otro ‘reality’ de supervivencia habíamos tenido tantas renuncias. En el mío, nunca se me cruzó por la cabeza renunciar”, dijo.

El deportista también hizo alusión a quienes renunciaron, cuestionando los motivos que los llevaron a retirarse sin comenzar realmente la competencia de supervivencia. La reflexión estuvo enfocada en el físico, la mentalidad y la lucha contra las adversidades.

“Esto es personal de querer entender qué está pasando, porque hemos visto renunciar gente muy fuerte, gente que no aguantó y no pudo con la cabeza”, señaló en la transmisión en vivo.

Famosas que compitieron en el reality de RCN - Captura de pantalla 'Survivor' - Foto: Captura de pantalla, primer capítulo 'Survivor'

En este mensaje, Mejía destacó la fortaleza que mostró Paola Usme, quien siempre destacó por ser influencer y modelo. El presentador aplaudió su esmero y dedicación al juego, evitando rendirse y tirar la toalla como lo hizo Mateo Carvajal.

“Tú que has sido una niña ‘puppy de Medellín y has demostrado ser más guerrera que muchos niños ‘puppy’ de Medellín”, mencionó.

“Es muy probable que todas las personas que salieron de este juego sin pasar por el Concejo sean reemplazadas”, agregó, abriendo la puerta a futuras llegadas.

El reality comenzó el lunes 23 de enero y ya despidió a dos competidores a través del Concejo tribal. - Foto: Instagram: @survivorisla - Canal RCN

Sara Uribe se destapó sobre sus sentimientos en ‘Survivor, la isla de los famosos’: “Era imposible”

Recientemente, en medio de uno de los capítulos del reality, Sara Uribe aprovechó para compartir una pequeña confesión sobre su paso por el proyecto. La empresaria se sinceró sobre los sentimientos que tuvo a lo largo de la competencia, donde continúa.

En una historia de su cuenta oficial de Instagram, Sara Uribe reveló lo cansada y adolorida que estaba en una etapa de la producción, llegando a sentir malestar en su cuerpo, mente y estabilidad interior. No obstante, decidió continuar y asumir el desafío que significaba esta experiencia.

La isla de los famosos - Foto: La isla de los famosos

Según se observó, la modelo publicó una fotografía suya donde lleva trenzas, una pañoleta en la cabeza, su ropa deportiva y algunos accesorios. En esta postal se le nota lo cansada que estaba, luchando para poder avanzar hasta el final.

“Estaba tan cansada, no me daba el cuerpo, me dolían los huesos, la columna, tenía hambre, extrañaba a Jaco, pero muchas veces me he sentido hasta peor y podía esconderme para que ustedes no me vieran, acá era imposible, tenía que seguir. Y así nos pasa a muchas, tenemos que seguir”, escribió en la foto, donde destacó la fuerza que tomó para continuar y no rendirse nunca.

La presentadora salió de Survivor, la isla de los famosos. - Foto: Instagram @sara_uribe

Los comentarios de los curiosos fueron para aplaudir y destacar la fortaleza que mostró Sara Uribe en el reality, teniendo en cuenta las condiciones y las pruebas que midieron su resistencia, su físico y su estabilidad mental.

La presentadora mencionó un poco de todo lo que ocurrió en el proyecto, subiendo parte por parte de lo que aconteció en los capítulos. Por ahora no se retiró de la competencia, conservando su lugar en el juego.