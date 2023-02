Marcela Reyes confiesa los sufrimientos y actos desagradables que tuvo que vivir en ‘Survivor’

Survivor, la isla de los famosos, es la nueva versión de reality que el Canal RCN ha emitido en varias ocasiones, show en el que agrupa a un puñado de famosos que tiene que irse a vivir por varias semana a una isla inhóspita donde se debe luchar por conseguir su propia comida, además de ganarse algunas comodidades y mantener la supervivencia en la competencia, pues ganar es una proeza que pocos logran.

La famosa DJ Marcela Reyes fue una de las participantes de esta última versión y ha sido una de las protagonista del show, pero no porque haya creado polémica entre la convivencia con sus compañeros o porque se haya accidentado en alguna competencia -como le ha pasado a varios de sus contrincantes-, sino por su salud, que se vio muy afectada por su estadía en Punta Cana.

Captura de pantalla - Foto: Captura de pantalla

En uno de los más recientes episodios del programa, Reyes dejó en evidencia sus dolencias acrecentadas por las condiciones paupérrimas en las que vivió en la isla, donde no solo tenía que dormir a la intemperie sin una manta que la cobijara, sino que también tenía que hacer sus necesidades al aire libre, valiéndose del mar para poder deshacerse de sus desechos biológicos, tal como lo comentó en sus historias de Instagram.

“Es muy desagradable lo que les voy a contar, pero es la verdad, fue una vivencia súper real. Había dos maneras de hacer del cuerpo: una, entrar al mar y muchos de nosotros no podíamos, algunos no eran capaces, otros sí, porque no sé, era como raro tener diarrea y hacer dentro del mar; o sea, es que todo era desagradable. O la otra era hacer en la orilla del mar, terminar, tapar con la arena y esperar que el mar llegara y se lo llevara”, confesó la DJ en sus historias de Instagram.

Canal RCN - Foto: Canal RCN

La paisa también contó algunos pormenores de la estadía en dicha isla, en la que no solo se tiene que mantener una sana convivencia, sino que hay que soportar las inclemencias del clima, de la fauna y como si no fuera poco, las críticas de los cibernautas y televidentes.

“Estábamos en medio de la nada, a hora y media mar adentro en lancha, todos con diarrea, enfermos muertos de hambre, picados por los zancudos, por los alacranes, durmiendo a la intemperie sin una cobija, sin una almohada, sin una cama, tirados en el piso… Ay, mis bebés, a veces hay que vivir las cosas para uno poder hablar de ellas, es fácil hablar de ellas sin haberlas vivido”, añadió Marcela en su intervención en las redes sociales.

Marcela Reyes ha tenido algunos encontrones con sus compañeras, pero al final todas se cuidan entre ellas. - Foto: Captura de pantalla

Estas muestras de sinceridad vinieron acompañadas de las imágenes donde sus compañeras de isla comentaban el estado de salud de la también influencer, que se agravó debido a las condiciones en las que vivían. Sin embargo, dadas las circunstancias su cuerpo se resintió y volvió a hacer rechazo de dicha sustancia por cuenta de los biopolímeros que se mandó a poner.

En dicho capítulo, Marcela mostró cómo tiene sus piernas de hinchadas y moradas a causa de este plástico que está en su cuerpo y es difícil de detectar y retirar, lo que hizo que sus compañeras se apiadaran de ella y estuvieran de su lado al momento de tomar una decisión. Ella tiene dos opciones: o se hace revisar por los médicos del programa para mantenerse en la competencia, o renuncia a ella para volver a Medellín, estar con su hijo y que su médico de cabecera la revise.

Por el momento, la DJ ha generado esta expectativa en sus redes sociales y hasta puso a sus seguidores a interactuar sobre lo que creen que sucederá con su destino en el programa, haciendo una encuesta en las mismas historias de Instagram en las que ‘desnudó' su alma y habló de su salud, demostrando lo fuerte que puede llegar a ser cuando emprende una nueva aventura.