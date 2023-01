Marcela Reyes tuvo que ser hospitalizada en una clínica de Cartagena, ¿qué le pasó?

Marcela Reyes se ha convertido en una de las creadoras de contenido más polémicas y controversiales de hace algunos años, debido a un contenido que salió a la luz donde reaccionaba a la infidelidad de su expareja sentimental. Una vez superó esta situación, la DJ de guaracha comenzó a compartir videos, fotos y publicaciones que dejaban a la vista su lado más sensual, artístico y musical.

Al tomar impulso entre los usuarios de redes sociales con distintas presentaciones, contenidos de sus shows y evidencias de polémicas con otros influenciadores, la paisa ganó reconocimiento en personas de todo el país, quienes la apoyan y critican por las decisiones que toma con asuntos de su vida.

Recientemente, Marcela Reyes llamó la atención de sus fieles seguidores de las plataformas digitales con una serie de contenidos en los que relataba un poco de la inesperada experiencia que atravesó. La DJ tuvo que ser hospitalizada y recibir atención médica, debido a una infección que se desató por culpa de dos perforaciones en su oreja que nunca sanaron.

De acuerdo con lo que quedó registrado en una la cuenta oficial de Instagram de la paisa, el malestar en su cuerpo comenzó por estos dos orificios que se abrió en una de sus orejas, quedando sin sanar. La complicación apareció durante el viaje que realizó a Cartagena de Indias, donde se alborotó el dolor y tuvo que ir a recibir atención especializada.

“Muchos me están diciendo que esto me pasa porque no me quito las perforaciones, pero todas estas que tengo están sanas, las que me tienen la oreja infectada eran dos que no sanaron y esas me las retiré inmediatamente. La infección siguió porque no le presté atención, no pensé que fuera tan grave, pero sí lo es”, dijo la productora musical en el video que publicó al inicio en su perfil.

En las siguientes imágenes, Marcela Reyes estaba con sus compañeros en un hospital esperando a ser atendida, asegurando que estaba mal y tenía una especie de incomodidad en el cuerpo. Allí aseguró que la gente pensaba que todo en su vida era fácil, pero siempre terminaba topándose con esta clase de situaciones desafortunadas.

“La oreja me tiene mal, llegué directo a la clínica. La gente cree que la vida de uno es fácil y yo me siento mal”, dijo en uno de los clips, para después compartir otro fragmento en el que era revisada por los doctores.

“Me lo hubiera ahorrado si desde el día uno me hubiera preocupado por mí, pero me la paso esclava del trabajo y de la casa”, escribió en un texto con el que acompañó esta grabación. La antioqueña se sometió a los controles de los profesionales, recibiendo noticias no muy alentadoras.

De acuerdo con lo que publicó al final, Reyes puntualizó en que toda la infección que se generó por estas perforaciones se había salido de control y tuvo que ser hospitalizada para que se tomaran medidas. La artista señaló que estaba muy preocupada, ya que los diagnósticos médicos no eran del todo positivos y podrían desencadenar algo más grave en su salud.

“Se salió de control, por lo pronto estoy hospitalizada y muy nerviosa por lo que dijo el médico que podía pasar, pero confío en Dios que mañana será un mejor día”, escribió en el post, donde se le observó muy afectada y afligida al saber que no estaba bien su cuerpo.

Marcela Reyes subió este video, enfocando directamente la oreja y la herida que le quedó. En estas imágenes se le pudo ver llorando y reflejando la angustia que sentía con respecto a lo que pasaría en las próximas horas.