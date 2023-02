Manuela Gómez se confesó y dio detalles de su pelea y reconciliación con Marcela Reyes

Manuela Gómez es una de las famosas más conocidas en el país por todas las polémicas que ha protagonizado en los realities donde ha participado y en sus redes sociales, en las que siempre termina agarrada con alguna luminaria del momento y eso la ha mantenido siempre vigente en la farándula nacional.

Una de sus peleas más sonadas en los últimos meses fue con la DJ Marcela Reyes, con quien se reencontró en el reality Survivor, la isla de los famosos, del Canal RCN, en el que las dos tuvieron que convivir juntas en una isla desierta aguantando hambre, frío, humedad, la inclemencia de los insectos propios de Punta Cana y pruebas físicas extremadamente fuertes.

Marcela y Manuela ya son amigas de nuevo. Foto: Instagram @manuelagomezfranco1. - Foto: Foto: Instagram @manuelagomezfranco1.

Manuela fue la primera en renunciar a su participación del reality, pues no logró asumir el reto de forma completa y prefirió hacer corta su estadía en Centroamérica para volver a su casa y no arriesgar ni su salud, ni su reputación, pues ya estaba empezando a generar conflicto entre sus compañeras por su supuesta falta de entrega a la competencia.

Sin embargo, alcanzó a tener momentos de esparcimiento junto a Reyes, espacios que aprovecharon para limar asperezas y dejar atrás los conflictos que un día las separó y las declaró como enemigo público número uno para la otra, asunto que resonó mucho en las redes sociales y contó con el apoyo de los seguidores y haters de las dos mujeres, pues fueron los que más avivaron el debate en Instagram y Twitter.

Las dos influencers y DJ volvieron a ser amigas en la isla de Survivor. Foto: Instagram @manuelagomezfranco1. - Foto: Foto: Instagram @manuelagomezfranco1.

Tal como comentó Manuela en sus historias de Instagram, donde hizo una dinámica de preguntas y los cibernautas pusieron el tema, la pelea entre las dos paisas ya es historia patria. “¿Cómo te arreglaste con Marcela?”, fue la pregunta de un seguidor, cuya respuesta por parte de la influencer fue: “Siento que fue el destino. Siento que teníamos que reencontrarnos en algún lugar, hablar de nuestras diferencias y siento que somos dos personas muy maduras, muy evolucionadas y seguir, pues como en el conflicto a mí me parecía una bobada y a ella más”, declaró Goméz sobre la reconciliación.

En la intervención de la influencer también se pudo escuchar quién habría sido la que generó el conflicto en primer lugar y lo que se tuvo que hacer para redimir semejante afrenta. “Yo pedí disculpas, porque siento que la primera vez que tuvimos choques fue mi culpa y cuando uno tiene la culpa, uno acepta sus errores… Ella me aceptó las disculpas con todo el amor del mundo y entonces ahí va fluyendo una buena amistad. A mí me gusta mucho en este momento tener buenas amistades al lado mío”.

Pero los seguidores de Manuela no se quedaron con la duda de preguntarle cuál había sido el causante original de esa pelea que resonó en todo el país a través de las redes sociales, cosa que Manuela divagó pero al final respondió como toda una reina de belleza, centrándose en que ya está reconciliada con la famosa DJ.

Marcela y Manuela estuvieron con otros famosos en Survivor, la isla de los famosos. Foto: Instagram @marcelareyes. - Foto: Foto: Instagram @marcelareyes.

“(Nos peleamos) por bobadas, no sé, por estupideces, por inmadurez mía, quizás… O sea, muchas cosas que pasan. Uno a veces se deja llenar la cabeza de cucarachas de otras personas, entonces no sé, qué güeva uno buscando problemas en la vida donde no los hay, pero no ya, todo superbien con Marcela, para qué, es una calidad de persona”, añadió la paisa.

Finalmente, Manuela se despachó en elogios para su colega diciendo que es una gran persona, que “irradia luz”, que no todos tienen la oportunidad de conocer este tipo de mujeres, mantenerlas a su lado y por eso ella se siente muy afortunada de haber limado asperezas y poder contar con una nueva amiga.