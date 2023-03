“No a los biopolímeros!”, Marcela Reyes hace un llamado para que las mujeres se abstengan de inyectarse esta sustancia

A Marcela se le ve siempre muy regia y poderosa detrás de los tornamesas o frente a las cámaras de fotografías, donde muestra todos sus atributos y el talento con el que ha logrado a hacerse un nombre no solo en el mundo de la electrónica, donde la llaman “la reina de la guaracha”, sino en la farándula nacional, pues ya es recurrente verla en algunos shows enamorando con su personalidad y su belleza.

Pero Reyes va más allá de un cuerpo de diosa y un rostro sensual. La paisa ha tenido un largo recorrido en su vida y sus últimas experiencias la han llevado a darse cuenta qué es lo verdaderamente importante, asunto que la ha llevado a enfocarse más en su salud y su música, todo gracias a lo que vivió en el reality Survivor, La isla de los famosos, del Canal RCN.

Foto: Instagram @marcelareyes. - Foto: Foto: Instagram @marcelareyes.

“No repetiría Survivor… Quedé aterrorizada con la experiencia, porque es enfrentarte a quedarte en ceros, o sea, a no tener nada… Yo acepté el reto de ir allá porque quería aprender de mí misma y lo hice, fui capaz de soportar muchas cosas como la precariedad para hacer tus necesidades y el aguantar hambre porque no hay comida… todo eso me ayudó a aprender lo que realmente importa. Fue una vivencia muy linda, pero no la volvería a hacer”, declaró la DJ en entrevista con SEMANA.

El hecho de no contar con los recursos básicos para sobrevivir también le permitió a Marcela aprender a convivir mejor con otras personas, más que todo de su género, con las que aprendió a ayudarse, colaborar, apoyarse y siempre estar firmes la una con la otra para soportar una supervivencia tan álgida.

En ese grupo de chicas con las que compartió reality estaba Manuela Gómez, otro personaje mediático del país con el que Marcela tuvo algunos roces en redes sociales años atrás, asunto que se tuvo que confrontar en la inhóspita isla de República Dominicana y que tuvo un final formidable. “Con Manuela estamos muy bien. Allá pudimos hablar las cosas y ni siquiera ella se acordaba por qué empezó la pelea, entonces decidimos hacer borrón y cuenta nueva y listo. Después de salir del reality me ha pedido perdón como otras tres veces, me llama y me dice que lo siente, pero obvio todo está perfecto entre nosotras”, añadió la paisa.

Las dos influencers y DJ volvieron a ser amigas en la isla de Survivor. Foto: Instagram @manuelagomezfranco1. - Foto: Foto: Instagram @manuelagomezfranco1.

Biopolímeros

Uno de los asuntos que también se agravó durante la participación de Reyes en el reality fue su viacrucis con los biopolímeros, sustancia que se inyectó hace ya varios años y que ahora la tiene afectada, al punto de llevarla al quirófano a ser intervenida en cirugías invasivas que requieren de una recuperación larga y dolorosa.

Durante el reality se pudo ver que Marcela estaba sintiendo síntomas de reacción a dicha sustancia y al volver a su hogar en Medellín tuvo que seguir los procesos pertinentes para erradicar los dolores y malestares, con el resultado de una nueva intervención que está próxima a realizarse. “La nueva cirugía está programada para las próximas semanas y de verdad yo invito a todas las mujeres que le digan ‘no a los biopolímeros’, ellas no saben a lo que se enfrentan cuando se inyectan estas cosas en el cuerpo y es algo de verdad muy grave, que deben pensar muchas veces antes de hacerlo”, declara Reyes.

Foto: Instagram @marcelareyes. - Foto: Foto: Instagram @marcelareyes.

Pero no todo en la vida de Marcela es serio y ahora ella está dichosa con sus nuevos lanzamientos musicales, Calor y Trip, dos canciones con las que deja atrás una racha de despecho y le abre la posibilidad a sus fanáticos para que bailen con canciones llenas de beat guarachero y letras sensuales que invitan a la diversión.

“Mis anteriores canciones hablan de despecho y tusa, pero no precisamente era que estuviera pasando por una ruptura, lo estoy feliz en mi vida sentimental. Solo que me inspiraba en historias de mis amigas y las adaptaba a mi música. En este momento estoy con mis canciones y quiero que todas las personas las bailen y se las sollen al máximo, además viene pronto una colaboración con Juan Palau, que se cocinó en el reality, pero es afuera donde se hará realidad”, añade Marcela.