“Mi fiesta se respeta”: Marcela Reyes se despacha contra Yina Calderón y Manuela Gómez

Hace unas semanas, Marcela Reyes empezó a recibir una infinidad de mensajes en su DM de Instagram, en los que sus seguidores la alertaban de una posible pelea en su fiesta de cumpleaños, celebración que se llevará a cabo en los próximos días en Medellín y a la que están invitadas dos famosas muy reconocidas por sus polémicas en redes sociales.

Se trata de Yina Calderón y Manuela Gómez, quienes cada una por aparte tienen una amistad muy bella con Reyes. La empresaria de las fajas se conoció con la paisa porque las dos son DJs de profesión y se han encontrado en varias ocasiones en eventos y toques, lo que las ha hecho muy cercanas la una a la otra.

Por otro lado, Manuela y Marcela tienen una historia de amores y odios que se decantó en la participación que las dos tuvieron en el reality de RCN Survivor, la isla de los famosos, donde las famosas pudieron encontrarse, hablar sobre las peleas que tuvieron en el pasado y las dos limaron asperezas, al punto de ahora hablarse todos los días y expresarse lo mucho que se estiman.

Sin embargo, entre Yina y Manuela siempre ha habido muchos roces y no es porque hayan compartido casa estudio en el reality Protagonistas de Nuestra Tele, pues ellas participaron en temporadas diferentes, la huilense en 2013 y la paisa en 2012. Pero sus peleas empezaron cuando las dos se dieron cuenta que eran competencia en las redes sociales y sus seguidores se ‘odiaban’ entre sí.

Marcela y Manuela ya son amigas de nuevo.

Las dos influencers no dudaron un solo momento en seguirle la corriente a sus seguidores y se embarcaron en una enemistad que aún hoy sigue muy vigente, pues cuando las dos se dieron cuenta que su amiga Marcela las había convidado a la misma celebración, de inmediato se pusieron a la defensiva y fue Calderón la primera en salir públicamente a hablar sobre el tema.

En sus historias de Instagram, la dueña del Spa cervecero inspirado en Los Simpson dejó muy claro que ella va a asistir a la fiesta de Reyes porque la quiere mucho y se va a llevar a su hermana Juliana para no tener que socializar con personas que ella no quiere, como Manuela, y también avisó que si llegase a suceder algún inconveniente, ella no iba a escatimar en nada a la hora de defenderse.

Por su parte, Manuela no se ha pronunciado sobre el tema, sin embargo, Marcela no esperó a que siguiera la pelea que se podría consolidar en su fiesta, y arremetió contra sus amigas a través de sus historias de Instagram, enviándoles un mensaje contundente, pues no está dispuesta a que las dos exprotagonistas de novela se le tiren su cumpleaños.

Marcela arremetió contra sus amigas a través de sus historias de Instagram, enviándoles un mensaje contundente, pues no está dispuesta a que las dos exprotagonistas de novela se le tiren su cumpleaños.

“Tengo el DM mandándome los videos de lo que dijo Yina Calderón… La verdad no había visto nada… pero yo solo les voy a decir una cosa: yo he aprendido de la vida es mejor llevar la fiesta en paz. He tenido muchas diferencias con muchas personas que al día de hoy he tratado de relajarme, de no tener problemas con nadie y llevar la vida mucho mejor… Yo ya hablé con Yina y a Manuela y les dije lo siguiente: les quiero pedir el favor que si tienen sus diferencias y se quieren pelear, me pregunten a qué hora se acaba la fiesta”, declaró Reyes.

El objetivo de Marcela con la hora final de la fiesta es darles un tiempo específico a Manuela y Yina para que disfruten toda la celebración y al término puedan salir al parqueadero y hacer lo que quieran hacer. “Si en verdad es tanta la rabia que se tienen y necesitan solucionar eso… Cítese afuera de la fiesta y bien pueda hagan lo que quieran porque eso sí, mi fiesta se respeta, porque no solo es mi cumpleaños, sino que hay gente muy importante para mí”, añadió la Dj.

Aún no se conocen las respuesta ni de Yina ni de Manuela y solo queda esperar cómo evoluciona dicha celebración.