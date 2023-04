Marcela Reyes revela si le quedaron estrías después de su embarazo

Las redes sociales se han convertido en el mejor aliado para los famosos a la hora de conectar con sus fanáticos y la DJ Marcela Reyes lo tiene muy claro, pues a través de sus historias y sus publicaciones les cuenta a sus más de 2,6 millones de seguidores todos los pormenores sobre su vida, desde los últimos lanzamientos de sus guarachas, hasta todo lo que le ha sucedido con los biopolímeros.

Hace pocas horas, Marcela le dio la oportunidad a sus fanáticos de hacer preguntas sobre todo lo que quisieran saber de la paisa, quien muy juiciosa leyó todas las cuestiones y dudas que ellos tenían y eligió las mejores y más recurrentes para hacer videos mientras la peinaba su estilista de cabecera, uno de los autores de la larga y brillante melena que la artista ostenta en sus shows y sus sesiones de fotos.

Foto: Instagram @marcelareyes. - Foto: Foto: Instagram @marcelareyes.

Lo primero que Reyes aclaró fue por qué no tiene estrías en su cuerpo luego de su embarazo y reveló el secreto infalible para tener un abdomen suave y terso. “Bueno, bebés, yo realmente era más pancita que ser humano, tuve una pancita gigante, subí 20 kilos, pero fui muy juiciosa hidratándome a profundidad tres o cuatro veces al día, me llenaba la panza con un aceite maravilloso y eso me ayudó a que no me saliera ni una estría… Pues, creo yo que eso fue”, confesó la paisa.

Luego Marcela también habló de cómo se cuida su cabello e incluso le dio espacio a su estilista para que confirmara que más allá de tratamientos capilares y extensiones, la DJ cuenta con una genética prodigiosa, pues su pelo es lacio de nacimiento y gracias a eso se presta para hacer una infinidad de peinados que la engalanan en cada aparición pública.

Foto: Instagram @marcelareyes. - Foto: Foto: Instagram @marcelareyes.

Por otro lado, Marcela también respondió el porqué decidió cerrar su cuenta en la red social de contenido exclusivo y todo se debió a que muchos pensaron que podrían ver a la paisa como Dios la trajo al mundo y ella se niega rotundamente a desnudarse por dinero. “Una cosa es Only, otra cosa es esta plataforma que es una de contenido exclusivo de figuras públicas donde no permiten contenido explícito… Precisamente por eso la cerré, porque muchas personas me mandaban al DM mensajes como ‘pagué eso, pero nunca te veo empelota’ y obviamente yo no lo iba a hacer”, agregó Reyes.

Finalmente, Marcela mostró uno de los mensajes obscenos que llegan diariamente y dijo que al próximo hombre que le hablara de esa forma lo iba a “sapear” en sus redes sociales, pues no se va a aguantar ningún mensaje obsceno que pueda perjudicar su imagen. Por otro lado, también mostró el carro de su papá con el que él la llevaba al colegio, que estaba en mal estado y era tema de bullying para la DJ en su adolescencia, asunto que, en vez de aplacarla, la volvió más fuerte y le dio la energía y las ganas para salir adelante.

Biopolímeros

Marcela ha sido una de las famosas afectadas por los biopolímeros, asunto del que habló en entrevista con SEMANA. Durante el reality en el que la paisa participó, Survivor, se pudo ver que Reyes estaba sintiendo síntomas de reacción a dicha sustancia y al volver a su hogar en Medellín tuvo que seguir los procesos pertinentes para erradicar los dolores y malestares, con el resultado de una nueva intervención que está próxima a realizarse.

“La nueva cirugía está programada para las próximas semanas y de verdad yo invito a todas las mujeres que le digan ‘no a los biopolímeros’, ellas no saben a lo que se enfrentan cuando se inyectan estas cosas en el cuerpo y es algo de verdad muy grave, que deben pensar muchas veces antes de hacerlo”, declaró Reyes.