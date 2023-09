Margarita Rosa de Francisco ganó como mejor actriz en el Festival de Cine de Venecia. “Se lo agradezco a mi país que me lo ha dado todo”

Margarita Rosa de Francisco y sus pensamientos sobre Dios

Imagínense que he estado todo este tiempo aquí en X de incógnita con una cuenta de un solo seguidor. Yo toda feliz y rabiosa comentando a diestra y siniestra desde mi anonimato y cómo les parece que me la cerraron ayer porque le dije al innombrable que nos dejara descansar.

Mensaje para sus detractores

“En cuanto a la dinámica en Twitter, yo quiero mucho a mis haters, me enseñaron mucho, siempre les tuve mucho respeto, los escucho. Y a partir de lo que me decían, escribí muchas columnas. Me inspiraron para escribir, así que no fue por ellos que salí de Twitter”.