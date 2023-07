“Estuve encerrada como tres meses”: Nórida Rodríguez habló por primera vez sobre la muerte de su esposo, Toto Vega

Una lamentable noticia sorprendió a varios colombianos el 26 de septiembre de 2022. El recordado actor colombiano Ariosto Vega, más conocido como Toto Vega, que había participado en producciones como Me llaman Lolita , Sofía, dame tiempo , Todos quieren con Marilyn , Los Reyes y Las detectivas y el Víctor , entre otras, había perdido su vida a raíz de un infarto repentino al finalizar el Festival de Cine Verde de Barichara, evento al que se había dedicado a ser director durante años.

“Estuve encerrada como tres meses con las cortinas cerradas. Sí, he llorado mucho, he pensado mucho, por qué, para qué, todas las cosas que uno se puede preguntar”, empieza diciendo en la entrevista dada al medio.

Y aseguró que: “lo he como dejado pasar, fluir a través de mí, yo no le hago resistencia al dolor, si quiero llorar, lloro, si quiero escribir en redes sociales, lo hago, si quiero gritar, grito, si no quiero hacer nada, todos estos meses han sido como de existir y dejar pasar”.