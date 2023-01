Exclusivo | Manuel José, el cantante que dice ser hijo de José José, se desahoga en SEMANA sobre la guerra a muerte que le declaró una mujer que dice tener un hijo suyo. “He vivido una persecución enfermiza. Es un chantaje económico”

En una muy sentida entrevista, el cantante colombiano ganador de ‘Yo me llamo’ narra el infierno que dice vivir tras un proceso en México que busca que reconozca a un menor de edad. Él dice tener pruebas de que no es suyo y que se trata de un chantaje económico. Cuenta su historia de vida con el Príncipe de la Canción.

SEMANA: ¿Por qué decide salir a hablar sobre un tema tan personal?

Manuel José (M. J.): Lastimosamente desde hace tres años se hizo público esto en medios. Una señora con muy mala intención y con ánimo vengativo o chantajista trató de exponerme a la palestra pública para lograr sus objetivos. Ella ha seguido en su campaña mediática. Ha unido personajes muy nefastos, gente muy oscura, entre ellos esos youtubers que no tienen rostro y solo se dedican a hacer daño, chismes y calumnias y no se sabe quiénes son. Lo que se dijo de mí, se quedó como una noticia en el aire falsa, donde se da una imagen incorrecta de Manuel José que no corresponde a la realidad.

SEMANA: ¿Cuál es esa imagen?

M. J.: La imagen de un hombre irresponsable que no quiso reconocer un niño, que engañó a una chica y no le dio la cara. Eso es totalmente falso. Entonces decido hablar para restablecer mi buen nombre, mi honestidad, mi sinceridad, mi vida –que ha sido un libro abierto–. Por eso, me veo en la obligación de contar la verdad. He descubierto cosas que no sabíamos y que me dan las herramientas necesarias para saber a dónde querían llegar y por qué no pudieron lograrlo.

SEMANA: ¿Cuál es esa verdad entonces?

M. J.: Yo no me negué a reconocer que procreé un hijo. Al contrario, yo mismo tomé el asunto de frente. Motivé que hubiera un juicio, una prueba de ADN; pero todo este proceso fue viciado por la corrupción en México. He sido víctima de violaciones procesales y a mis derechos humanos en este juicio. No he podido llegar a esa prueba de ADN que me permita saber que este niño es mi hijo. Pero hemos encontrado que el niño, del que ella reclama la paternidad, sí tiene registrado un padre en Colombia que no soy yo. Ella tenía eso escondido durante todo este tipo. He descubierto una gran maraña de mentiras y elementos que me han llevado a querer demandar en Colombia por fraude. Además, ella se ha escondido para hacerse una prueba de Trío de ADN.

. - Foto: Cortesía de Manuel José

SEMANA: ¿Qué es eso?

M. J.: Cuando la madre está viva se realiza una prueba de ADN entre los tres para lograr la total certeza. Ella no ha querido hacerla en México. Allá se practicó una prueba con un perito de ella. Él estaba impedido por ser un empleado oficial. No estaba capacitado. Lo que convierte esa prueba en inválida. Yo quiero que se vuelva a repetir. Es lo que estoy pidiendo. Ni siquiera me ha sido negado, no me han contestado esa petición.

SEMANA: Volvamos un poco en la historia. ¿Cómo conoció a Adriana Arbeláez, la mujer que le está haciendo estos reclamos?

M. J.: La conocí en el Valle, en diciembre de 2015. Ella me comentó que era residente en México. Como yo iba a ir, quedamos en contacto para cuando yo fuera a México. Me pareció positivo tener una coterránea en este país. Llegué en abril y la vi en tres o cuatro oportunidades. Fue una convivencia muy esporádica. No hubo un desarrollo de una amistad.

SEMANA: ¿Pero tuvieron sexo?

M. J.: Tuve dos encuentros íntimos consentidos por mí con protección, uno en diciembre y otro el 21 de abril. Ella, sin embargo, dice que tuvimos otro encuentro adicional, cuando luego de que me dio una comida y bebida, me quedé dormido y lo único que recuerdo es que me desperté al otro día con una resaca intensa, gran dolor de cabeza y pérdida del equilibrio. Desde abril de 2016 no la volví a ver. Ella me llama y me dice que no me preocupe por este encuentro sin protección porque ella no había quedado nunca embarazada y no puede quedar.

SEMANA: ¿Y por qué cree entonces que el niño no puede ser suyo?

M. J.: En el proceso jurídico, ella presenta una ecografía. Si tenemos en cuenta las semanas de gestación del niño, eso nos tendría que dar que el niño se concibió el 28 de mayo. Las cuentas no me daban. También ella me manda un chat el primero de mayo diciéndome que estaba asustada porque creía que estaba embarazada, entonces tampoco concuerdan las semanas de gestación. Además, ella me estuvo amenazando de hacerme una denuncia de violación si yo no respondía. Finalmente, ella presentó esa denuncia en México. Allí ella narra dos versiones diferentes. Ahí nos damos cuenta que las fechas no coinciden para nada.

. - Foto: Cortesía de Manuel José

SEMANA: ¿Ella le dijo alguna vez por qué le puso esa denuncia?

M. J.: Sí. Yo le hago el reclamo ya en el año 2020. Me acerco a solucionar esto de una manera muy tranquila. Y le pregunto por qué me denunció por violación y ella solo me contestó: ah, eso fue idea del abogado. Luego, esa denuncia fue archivada por inverosímil, porque dio dos versiones del hecho. La consecuencia es que muchas personas se han unido en México a ella con este mismo afán: el de destruirme. En esa denuncia de violación, la perito ginécologica la citó para hacerle el peritaje, y ella no se presentó. Entonces, la desestimaron.

SEMANA: ¿De dónde saca usted que el niño tiene otro padre biológico?

M. J.: Nosotros no hemos dicho que sea el padre biológico, sino que es el padre legal porque en Colombia el niño que nace dentro de una unión marital de hecho se supone hijo del marido. En el proceso encontramos una afiliación ante la EPS Sura y su medicina prepagada, desde el 21 de junio de 2016 como beneficiaria de Fernán Camilo Zamudio Díaz, su compañero sentimental. El niño quedó afiliado automáticamente a la EPS porque nació en 2017 dentro de esa unión marital de hecho declarada ante la EPS, lo cual debe estar respaldado por un documento legal donde ambos ratifican con su firma tal declaración; el niño, por ministerio de ley, pasa a ser el hijo legal del señor, independientemente de que le dé o no su apellido. Cuando la EPS le solicita el registro civil colombiano del menor, dado que ambos padres son colombianos y había sido registrado con su pasaporte mexicano, en marzo de 2019, ella lo registra en la Registraduría Nacional del Estado Civil de Armenia. El niño está afiliado dentro del grupo familiar de Fernán Camilo. Han pasado seis años y él no ha impugnado la paternidad.

SEMANA: ¿Cómo encontró esa información?

M. J.: Tras las publicaciones que se han hecho sobre el tema, me llegó un correo de un fan, que me hizo llegar todas esas pruebas. Yo las corroboré y efectivamente era así. Al exponer esto en el juzgado en México, acá como estrategia ella se desafilia, pero en la prepagada, no en la EPS.

SEMANA: Si el niño no es suyo, ¿por qué Adriana quisiera que usted lo reconozca?

M. J.: Son preguntas que yo me hago. También por qué empezó el proceso en México, si somos colombianos ella, el niño y yo. Yo creo que ella creyó que nunca íbamos a descubrir lo que tenía oculto en Colombia y su relación con este señor. Pensó que podría salir sin que se supiera.

SEMANA: ¿Le ha pedido algo aparte del reconocimiento del niño?

M. J.: Obviamente es dinero. La señora ha querido hacer unos cobros de pensiones caídas de 5 millones de pesos mexicanos que equivalen a 1.200 millones de pesos colombianos, lo que nos llevaba a nosotros a interpretar: es una ambición, un chantaje, un negocio. También desde hace año y medio estoy pagando una pensión de alimentos arbitraria, porque no he sido declarado padre, y basada en una prueba de ADN viciada de nulidad. Pensión que ahora asciende a los 900 dólares y sigo pagando ad cautelam.

SEMANA: Usted habla mucho de sus enemigos en México. ¿Cómo sigue la relación con la familia de José José, que nunca lo ha reconocido como hijo del cantante?

M. J.: Pocos días después de empezar este juicio, los mismos Sosa Noreña comenzaron a atacarme sobre este tema. Ella se comenzó a ver en eventos con ellos, a decir que ella apoyaba a los hijos de José José. ¿Ella qué tiene que ver con esa familia? ¿De cuándo acá son cercanos? El tema en común que tienen es atacarme y destruirme. Se ha unido con el mejor amigo de José Joel (hijo de José José), que es un personaje nefasto que se llama Luis en Español. Me han hecho mucho daño y también a mi madre.

SEMANA: ¿A su madre por qué?

M. J.: La tilda de delincuente, jefe de banda, le ha inventado vidas que no ha tenido. Me quiere desestabilizar y crear una imagen en México y Latinoamérica.

SEMANA: ¿Tiene algún contacto con los hijos de José José?

M. J.: Nunca he tenido una relación con ellos. Solamente con Sarita, que es la niña menor, ella es ajena a todo eso. Es una niña buena a la que han tratado de perjudicar con calumnias y mentiras.

SEMANA: ¿Cómo vive este rechazo tan grande que le tienen?

M. J.: A través del canal de Luis he vivido una persecución enfermiza y no sé por qué tengo aún la salud entera. Vivo en medio de un delirio de persecución. Siento que me van a llegar en cualquier momento con Migración. Me amenazan con ir a los conciertos y hablar con empresarios para que nunca me contraten. Es gente muy tóxica, pero no me he dejado manipular. Yo tengo varias denuncias presentadas contra estas personas.

SEMANA: Usted vivió también una historia muy retadora con la familia de José José. Ellos aseguran que usted no es hijo del Príncipe de la Canción. Y hoy justo un niño vive lo mismo con usted. ¿Cómo ha vivido esa paradoja?

M. J.: No sé por qué se ha dado esa interpretación errónea de que es una paradoja, un paralelo. No. No existe un punto de comparación. Mi mamá me tuvo sola, me crio sola. Luego tuve un padrastro que me dio todo el amor de un papá. Mi mamá nunca hizo un escándalo, nunca demandó. Ella no me crio con mezquindad. Nunca me dijo que lo buscara y le pidiera plata. Me crio con un gran amor por él. Sabiendo quién era. Me dijo que en el momento de Dios yo lo iba a conocer.

. - Foto: Cortesía Manuel José

SEMANA: ¿Y cómo lo conoció?

M. J.: Yo lo conocí en el año 2010. Le dije que no quería nada, no quería un apellido. Yo tengo el apellido de mi mamá y no me lo iba a cambiar, quería conocerlo y que me conociera y él se quedó feliz. Empezamos una amistad muy bonita en la cual él nunca tuvo esa preocupación. El vino a apoyarme en Yo me llamo que gané en 2012. Me dio su bendición. Colombia fue testigo de esa maravillosa historia.

. - Foto: Cortesía de Manuel José

SEMANA: ¿Cuál es la historia de su mamá y José José?

M. J.: Es una historia ya muy contada y muy privada de mi mamá. Ella ni siquiera ha salido a aprovecharse de eso y yo se lo he respetado. Fue una relación efímera de la cual salí yo y de la cual yo nunca saqué ningún provecho.

SEMANA: ¿Qué viene en este proceso que vive?

M. J.: Espero el fallo, pero si el juez se atreve a dictar una sentencia pasándose por encima todo esto, nos iremos a una segunda instancia. Estoy dispuesto a ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. He sentido una corrupción muy grande en este juzgado. Cambian los nombres de las partes para que no nos demos cuenta si hay un acuerdo del juez. Sucedió más de tres veces y ya siento que no es un error, sino algo hecho a propósito.

SEMANA: ¿Y cómo va su carrera?

M. J.: Muy bien. A pesar de todo esto, el público no se ha dejado engañar. En gran manera la gente que me sigue a mí, siempre ha estado. He tenido conciertos con un gran público. Me he presentado en el Metropolitan, donde tantas veces se presentó José José. He recorrido toda la República mexicana. Me ha dado la oportunidad de darme a conocer. Estan aceptando de muy buena manera mis canciones nuevas. Tengo nuevos conciertos en febrero. En Ciudad de México voy a cantar en el teatro donde José José cantó El triste por primera vez. Es histórico para José José y para mí. De ahí salgo para Estados Unidos a empezar a grabar mi tercer disco. Arranco una gira que inicia el 4 de marzo.

SEMANA: ¿Quién es su manager hoy?

M. J.: Hugo Expósito, un español que fue muy cercano a José José y durante algunos años trabajó con él. Fue justo él quien en el año 2010 me lo presentó porque él fue el último que lo trajo a Colombia. Ahí yo lo busqué, le conté mi historia, me creó una cita privada y al otro día después de esa charla, cuando iban rumbo al aeropuerto, muy sorprendido y muy contento mi papá le pide que me cuide y me colabore y me lleve mi carrera. Desde ahí se hace cargo de dirigir esta carrera. Para esa fecha, 2013, íbamos a hacer una gira juntos.

SEMANA: ¿Y qué pasó?

M. J.: Mi papá estaba muy mal económicamente. El hijo de México se da cuenta de lo que vamos a hacer y se inventa una obra de teatro. Lo mete a cantar para explotarlo. Daba lástima verlo parado en el escenario sin poder casi ni hablar. Le empiezan a meter cucarachas a decirle que yo decía que él había mandado manipular la prueba de ADN para que saliera negativa entre él y yo. Mi papá se enoja conmigo. Y yo nunca dije eso. Solo lo hicieron para dañarnos.

SEMANA: ¿Por qué sale esa prueba de ADN negativa?

M. J.: Fue una prueba manipulada. A él no le entregaron los alelos comparativos entre él y yo. Es una prueba ilegal. A mí nunca me entregaron el resultado.

SEMANA: Hoy, cuando está en un escenario, ¿cómo está presente José José?

M. J.: Yo pienso mucho en él. Me da mucha tristeza no haber podido volver a hablar, haber podido pisar un escenario juntos. Pero me da consuelo que se pudo dar cuenta de las cosas. Aunque estaba muy enfermito. Me gusta rendirle este homenaje y hacer que su música no muera, porque si no, su música se iría apagando. Como él, también sus fans se han ido despidiendo. Yo me acuerdo de lo que él me dijo el día que estuvo en la final de Yo me llamo: “Tú tienes un don de Dios en tu garganta, para que le cantes al amor, para que no lo dejes ir”.

