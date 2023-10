Famosos actores de ‘Yo soy Betty, la fea’ y ‘Vecinos’ se comprometen, luego de 40 años de relación

Reconocidos miembros de la farándula colombiana mostraron la felicidad que sintieron al enterarse del compromiso de sus compañeros de la televisión: “Hasta que se decidió Don Jorgito Herrera. No iba a dejar volar a este mujerón”, escribió la actriz Katherine Vélez, mientras que la presentadora y actriz Mónica Rodríguez comentó varios emoticones relacionados al amor.

Por otro lado, los seguidores de la pareja plasmaron su alegría tras el esperado compromiso que se dio 40 años después de que su relación iniciara oficialmente. “Wow, felicitaciones, con razón tan perdidos. Me alegro de todo corazón. Dios los bendiga y los conceda muchos años”, “Que lindos, Dios me los bendiga y me los cuide un montón”, “Siguen creciendo como una pareja famosa colombiana de actores que son un ejemplo a seguir tanto en lo actoral como esposos” y “Que Dios, el amor, el bienestar y la felicidad los siga acompañando cada día del resto de sus vidas”, son algunas de las opiniones de los cibernautas.