Ana del Castillo reveló la razón por la que decidió dejar el alcohol

“Ya no tomo, el pastor me regaña, me dice ‘cuidada, Ana, va a empezar a tomarse sus traguitos’, ahora tomo vino. La realidad es que uno no rinde porque uno quiere es saborearle el licor y yo soy de esas personas a las que le gusta (...) pero ya no es mi vida, y me da como el guayabo moral de tanto que me ha esforzado para volver a tomar, no, no estoy en eso”, dijo ante las cámaras del reconocido programa del fin de semana.