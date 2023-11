Felipe Saruma habló del proyecto que iniciará tras su separación de Andrea Valdiri

Felipe Saruma es un reconocido influenciador que recientemente se separó de la también influenciadora, Andrea Valdiri, por detalles que ya no les permitían ir de la mano en el mismo camino . Según la barranquillera y el bumangués, su decisión no fue por un mal matrimonio o traiciones.

La opinión de Yina Calderón sobre el divorcio de Valdiri y Saruma

Sumado a lo anterior, la influenciadora colombiana añadió que entre Felipe y Andrea, cuya relación de casados no pasó del año y medio, no tuvo el desenlace esperado por el hecho de que a la bailarina “le gustan ya mayores, formados, con dinero, no un pollito que apenas está empezando, ella no está para construir”, expresó Yina Calderón.