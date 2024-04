Flavia Dos Santos se quebró en vivo tras pérdida de una persona importante; Marcelo Cezán terminó afectado

“Él me mandaba a los grandes filósofos. Cuando yo estuve en Brasil en enero, él me preguntó cuándo iba a ser el lanzamiento del libro en la feria y me dijo que iba a gozar con todas las charlas. Me dijo: ‘Listo, voy a preparar mi viaje a Colombia, voy a la feria’. No se dio, pero así es la vida, uno tiene que vivir siempre como si fuera la última vez”, agregó, demostrando cuánto lo extrañaba y cuáles eran las enseñanzas de los duelos.