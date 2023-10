“Fue cuestión de vida o muerte”: se revelan detalles de la salud de Anuel, tras ser hospitalizado de urgencia

Afirmó que en este momento de su vida está enfocado en cuidar de salud y bienestar, además de estar pendiente de sus pequeños hijos, con quienes suele compartir importantes jornadas de tiempo cuando no está trabajando en sus proyectos musicales.

La sorpresiva fotografía publicada en la red social de Meta, en la que se le observa acostado en la camilla de un hospital y deja ver su lado más vulnerable, faceta que este personaje no muestra con regularidad pues, por el contrario, siempre se proyecta como una persona fuerte frente a las situaciones desafortunadas que ha vivido con otros miembros de la farándula internacional.

“Me operaron anoche de emergencia, solo Dios sabe el por qué de las cosas, fue cuestión de vida o muerte, no puedo seguir trabajando ahora mismo. Gracias a Dios estoy vivo, eso es lo único que me importa”, escribió exnovio de Karol G.

“Rompecorazones iba a salir en dos semanas, pero ya no (pospuesto hasta nuevo aviso, les doy la fecha tan rápido como sepa que va a pasar conmigo). Perdón por quedarles mal a mis fanáticos con el cambio de fecha el EP, atrasándolo más, sé que llevan esperándome mucho tiempo después de que casi, yo mismo, me destruyera la carrera”, indicó el intérprete de Más rica que ayer, Amanece y Mejor que yo.

“Manténganme en sus oraciones y vamos a dejar todo en las manos de Dios. Los doctores y las doctoras que me atendieron y me salvaron la vida, gracias”, finalizó.

Novia de Anuel revela nuevos detalles de su salud

A pesar, de que no se han revelado las causas por las que el cantante entró al hospital y tuvo que someterse de urgencias a una cirugía, se rumora que miembros del equipo médico habrían entablado comunicación con la prensa y habrían indicado que se trató de una apendicitis. No obstante, no se tiene certeza de la veracidad de esta información.