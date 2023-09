Anuel AA presenció show de Shakira en los VMAs 2023 y soltó inesperado comentario; la llamó de una forma muy particular

Shakira quedó ubicada como protagonista de distintas noticias en la prensa internacional, debido al emblemático show que ofreció en los MTV VMAs 2023, tras varios años alejada de los escenarios. La celebridad retomó su parte profesional, plasmando una extensa trayectoria musical en solo diez minutos de presentación.

La colombiana fue aplaudida y aclamada por miles de personas, quienes cantaron y corearon sus grandes éxitos artísticos en este espacio. Cada fase de este performance revivió una memoria de su paso por la industria musical, la cual inició desde que tenía 18 años.

Shakira arrancó su puesta en escena con movimientos muy flexibles, abriéndole la puerta a su recordada canción Loba. Seguido a esto, interpretó Te felicito, TQG y Te aviso, te anuncio, las cuales eran una mezcla de ritmos y etapas en la carrera de la barranquillera.

Shakira se lució en el famoso evento (Photo by Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic) | Foto: FilmMagic

La cantante aprovechó e hizo una de sus épicas coreografías, cargada de movimientos de cadera y pasos árabes, los cuales hacían parte de canciones como Ojos así y Whenever Wherever. Este fragmento de su show fue aclamado y aplaudido por cientos de curiosos, entre los que estuvo Anuel AA, expareja de Karol G.

Anuel AA soltó inesperado comentario sobre Shakira

El puertorriqueño asistió a la ceremonia de premiación y fue testigó del famoso momento que protagonizó Shakira, captando en las hsitorias de sus redes sociales parte de este performance. El latino estaba detallando lo que hizo la colombiana y terminó llamando la atención con unas inesperadas palabras.

Anuel AA - Foto tomada de Instagram @anuel | Foto: Instagram @anuel

De acuerdo con lo que se pudo ver, Anuel AA estaba entre el público de aquella noche y aprovechó para grabar un segmento de los movimientos de la barranquillera en el escenario. Cuando quiso hacer un acercamiento, logró ver la euforia que cargaba su colega al interactuar con los fanáticos de su música.

No obstante, el boricua llamó a Shakira de una manera muy particular y desató comentarios en las plataformas digitales. El cantante del género urbano se refirió a la artista como “la cabra”, sin explicar el porqué de esta afirmación u apodo.

📱| Anuel AA publicou um vídeo Shakira durante o #VMA via Instagram. pic.twitter.com/oLMBj9DWza — Shakira Brasil | Fã Clube (@Shakira_Brasil) September 13, 2023

Sin embargo, lejos de ser un insulto u ofensa, según recoge el portal Sport, este término estaría ligado con el título G.O.A.T (cabra en inglés), cuyo acrónimo desglosa: ‘Greastest Of All Time’, que traduce ‘La más grande de todos los tiempos’.

Estas palabras estarían enfocadas en enaltecer el trabajo de Shakira, quien ya marcó una huella en la industria y se levantó frente a otros artistas de la música. Este término, además de elogiar, sería una forma de demostrar respeto por la imagen de la colombiana, tal y como pasa con Messi, a quien llaman igual en ocasiones.

Taylor Swift tuvo inesperada reacción en show de Shakira

Taylor Swift, además de salir victoriosa con varios premios de la velada, protagonizó diferentes contenidos en redes sociales donde se le vio gozando la presentación de la cantante. En un post comenzó a mover sus manos y replicar expresiones de Shakira, quien se preparaba para interpretar parte de su famoso tema Whenever Wherever (Suerte), lanzado en 2001.

Las cámaras de los curiosos y asistentes se enfocaron en plasmar a la estadounidense interpretando parte de la letra de este éxito musical, reflejando lo fanática que era de la colombiana. La celebridad no se quedó quieta y mostró lo mucho que le gustaba esta producción, repitiendo las frases que componían el resultado final.

La cantante quedó sin palabras al ver bailar a la colombiana. | Foto: Getty Images

Aquí está el fragmento del tema que cantó Taylor Swift con la voz de Shakira de fondo en los VMAs 2023:

“Le-do-lo-le-lo-le, le-do-lo-le-lo-le. Can’t you see? I’m at your feet

Whenever, wherever

We’re meant to be together

I’ll be there, and you’ll be near

And that’s the deal, my dear

There over, hereunder

You’ll never have to wonder

We can always play by ear

But that’s the deal, my dear”