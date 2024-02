Ganador de ‘La Voz Kids’ reveló que su papá lo abandonó y huyó con el dinero del premio

La Voz Kids es un formato en el que buscan a los pequeños más talentosos para el canto y que ha logrado gran popularidad a lo largo de los años , siendo exitoso no solo en Colombia, sino en los distintos países en el que se realiza.

Este programa, además de buscar al niño que mejor cante, brinda visibilidad al mismo, además de un premio monetario para que inicie sus sueños en la música, aunque no siempre suele salir bien en cuestiones de dinero.

¿La razón? Fue en ese momento que confesó no haberse comprado nada, debido a que su padre lo abandonó, huyendo con el dinero que había ganado en el concurso de canto .

“Seis meses después de que yo gano La Voz, él se va y se lleva el premio y solamente supe que se fue y ya no volvió. Él dijo que se iba de la casa, dijo que el premio era más de él que mío porque él me había enseñado a cantar. Pero está bien, el dinero va y viene, el talento me lo quedé yo y le doy gracias a Dios”, confesó Xavier.