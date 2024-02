‘La Voz Kids’: Aleks Syntek recordó la razón por la que no quería volver a ser entrenador

El difícil trabajo de los coach en La voz kids

“Estar en La Voz Kids es una experiencia mágica, ya había sido coach en México para la versión de adultos junto a Alejandro Sanz, Lucero y Espinoza Paz. Los niños son más flexibles, hacen más equipo y no dramatizan tanto como los adultos”, afirmó para Caracol Radio.

La primera ronda de las batallas ha terminado

Precisamente, en el capítulo 25 de este concurso Aleks Syntek tenía que tomar la dura decisión entre Sara, Salomé y Juanita, quienes se subieron al diamante para interpretar el tema No renunciaré , de Alci Acosta.

Pero la decisión no fue fácil, pues las tres voces se lucieron ante los jurados y sus asesores, dejando ver los matices de sus voces y la calidad de sus interpretaciones.

“Se me enchina la piel de la emoción. (...) Son una fuente de sanación en esta emisión de ‘La Voz’ ” , fueron las palabras de Syntek al ver a sus pupilas destacar en tarima; aunque el orgullo pasó a preocupación al tener que seleccionar cuál de las tres tenía que decirle adiós a la séptima temporada del reality.

Finalmente, el intérprete, optó por elegir a Juanita como la ganadora de este reto, dándole un cupo directo a las Super Batallas: “Yo ya había sido ‘coach’ y estas decisiones me recuerda el porqué no quería volver a hacerlo”, manifestó Aleks al decirle adiós a las pequeñas que aunque se lucieron en su presentación, no fueron elegidas para pasar a la siguiente etapa del concurso.