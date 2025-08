Jurado de ‘La Voz Kids’ destapó incómoda situación con Shakira; generó polémica

En la más reciente temporada de La Voz Kids Colombia, el mexicano Alex Syntek fue convocado por la producción del Canal Caracol para hacer parte del jurado. Desde ese momento, el artista obtuvo un mayor reconocimiento en el país y se robó la atención de miles de personas en las redes sociales.

El cantante, reconocido por temas como Duele el amor, Corazones invencibles e Intocable, asistió hace poco a una entrevista con el pódcast Azteca para el mundo, en el que estuvo hablando sobre la ocasión en la que logró reencontrarse con Shakira en medio de la gira Las mujeres ya no lloran, pues mantienen una amistad desde hace varios años.

Tal y como narró en el programa digital, Syntek estaba visitando a algunos de sus colegas, quienes tocan en la banda de Shakira, y en medio de los pasillos del estadio se encontró a la intérprete de Hip’s Don’t Lie, Waka Waka y Whenever Wherever.

“Cuando entré a su camerino me topo a Shakira. ¿Y qué creen? Me ve Shakira y me dice: ‘Qué guapo, ¿qué te hiciste, Alex? Te ves bien chavo’“, aseguró.

Explicó detalles del momento y dividió opiniones al respecto:

“Le digo: ‘Mira, vengo con mi esposa, mi hija’. Ella es mi hija, le digo: ‘Sí, es Natalia, es actriz’. Y Shakira me responde: ‘No, no, no, no. Parece tu hermana, ¿eh? O sea, ella parece tu hermana. Es que te ves chavito. Aparte, ¿qué te hiciste? Estás muy guapo’”.

Para finalizar, aseguró que se sintió demasiado incómodo con la actitud de la colombiana, pues interpretó sus palabras como un coqueteo frente de su familia, por lo que no supo como reaccionar.

“Shakira estaba muy coqueta”, dijo.

Como era de esperarse, una gran cantidad de fanáticos de la barranquillera se pronunciaron por medio de la sección de los comentarios, salieron en su defensa, argumentando, principalmente, que el hombre habría confundido la amabilidad con el coqueteo.