‘La Baby Flow’, exconcursante de ‘La Voz Kids’, recordó amenazas de muerte que recibió por su orientación sexual

“Yo me obligaba a que me gustaran los hombres, me obligaba a estar con hombres. Yo era como feliz hablando con mis amigas: ‘Ay me gustó este man’. Pero luego llegaba y me preguntaba: ‘¿En serio me gusta?’. Yo me latigaba mucho, así que lloraba y mi mamá me preguntaba: ‘¿por qué lloraba? Yo me encerraba en el cuarto porque me sentía atada”, manifestó.