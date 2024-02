Jorge Barón denuncia que están utilizando su nombre para promover criptomonedas

“Nunca se ha hecho uso de una supuesta plataforma de inversión en una criptomoneda y tampoco se ha promovido el uso de esta”, agregó en el comunicado en el que se “recomienda no conectarse con el link que aparece en el texto de la supuesta entrevista”.

“La organización que preside (Jorge Barón) confía en la experiencia, seriedad y solidez del sistema financiero colombiano, por lo cual no ha promovido ni lo hará en el futuro que los recursos se inviertan en actividades que puedan generar algún riesgo para los inversionistas”, subrayó el texto.

“La paz está muy lejos de lograrse”: Jorge Barón reflexiona sobre el país e insta a trabajar por la justicia social

En diciembre pasado, en el el espacio de Vicky en Semana , el carismático presentador contó que con su show han alcanzado un importante objetivo, llevando la música a la Colombia profunda y divirtiendo a miles de personas. “Donde se hace El show de las estrellas nunca se presenta el más mínimo inconveniente. Ni una toma guerrillera ni un muerto, no hay absolutamente nada”. Es más, aprovechó para contar una curiosa anécdota que ocurrió en Cartagena del Chairá.

“El párroco se acercó y me dijo: ‘Lo felicito, Jorge, porque hace ocho días no hay un muerto. Desde que usted está con su programa, cero muertos’. Es la gran satisfacción que le brinda a uno este programa porque le muestra a la gente que realmente los colombianos somos personas de bien. Los colombianos escuchamos, los colombianos podemos, algún día, llegar a tener esa paz tan admirada, pero siempre y cuando logremos una serie de condiciones, que no se hace con las balas, ni decretos, ni nada de eso. Yo creo que eso lo vamos a lograr”, expresó Barón.