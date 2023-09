Sale a la luz video de Pipe Bueno cantando en el ‘Show de las Estrellas’ a sus 16 años de edad

Actualmente, mantiene una relación con la influenciadora y empresaria Luisa Fernanda W, con quien tiene dos hijos llamados Máximo y Domenic, es dueño de un lujoso restaurante de comida mexicana, ubicado en Cajicá, Cundinamarca, y es uno de los jurados del reconocido programa de imitación de artistas Yo me llamo, transmitido en las noches del Canal Caracol.

Pipe Bueno es uno de los jurados más queridos de Yo me llamo | Foto: Tomada de Twitter: @YomeLlamo

Pipe Bueno en el ‘Show de las Estrellas’ a sus 16 años

La publicación compartida en la cuenta oficial de Jorge Barón cuenta con más de 56 mil reproducciones y, como era de esperarse, rápidamente se llenó de comentarios de los más fieles admiradores del intérprete de Te parece poco y No me digas que no.