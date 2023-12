Jorge Barón recuerda cuando lanzó al estrellato a Karol G: “le dimos el besito de la buena suerte cuando la presentamos en Sogamoso”

Jorge Barón aseguró que, en plena fama de su programa, no era tan difícil para él llevar estrellas de fama mundial a su programa. En ese entonces, explicó, no se notaba tanto la presencia de empresarios que cobran mucho dinero por la presentación del artista, él y la disquera acordaban la presentación y la misma se llevaba a cabo.

En la entrevista con ‘Vicky en SEMANA’, Jorge Barón contó que ha recorrido 900 municipios de Colombia, con la particularidad de que no se ha alojado en hoteles sino en casas de la gente, que le ofrece hospitalidad. “Estrechar las manos del campesino me da fortaleza”, aseveró el presentador. Con 75 años de edad, Barón recuerda que se formó “sin estudio, en la universidad de la vida” y gracias a que la gente en el país le agradece que lleve artistas a zonas a las que ni siquiera los políticos han llegado.

Jorge Barón no se guarda nada y habla con SEMANA del gobierno de Gustavo Petro: “no le sobraría la patadita de la suerte”

“Mi padre sigue realizando estas giras por Colombia en las que yo en carne propia he sido testigo de la enorme travesía que es poder realizar un show en los lugares más recónditos del país. Muchos de los amigos de mi padre hoy se encuentran en la llamada “Era Azul” o comúnmente conocida como el retiro, incluso le he aconsejado a mi padre a dejar esta labor tan intensa, no obstante, su determinación a seguir trabajando por el país es tajante. A pesar de su edad, de los insoportables calores y humedad de muchos de los municipios de Colombia y en especial, de haber perdido el apoyo de muchas de las empresas privadas que adornaban la tarima del Show de las Estrellas, Jorge Barón sigue con la misma energía y franqueza para brindarle al pueblo colombiano una presentación de 14 horas seguidas, en la cual su única motivación y fuente de vigor son los gritos de alegría de los colombianos”, recordó su hijo, del mismo nombre, en una columna publicada por SEMANA.