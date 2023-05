“A Petro no le sobraría la patadita de la buena suerte para que le fuera mejor”: Jorge Barón

SEMANA: Si le proponen ser negociador de paz, ¿aceptaría?

JORGE BARÓN: Hemos venido haciendo una gira por todo el territorio nacional y hemos llevado un mensaje de alegría, paz y solidaridad a todas las regiones de Colombia, especialmente, al país profundo y olvidado. Desempeñarme en un cargo de estas características sería un poco difícil, porque siempre he mantenido mi independencia, la política nunca me ha llamado la atención y nunca he creído que el programa tenga un tinte político.

Jorge Barón en el 'Show de las Estrellas'. - Foto: Foto tomada de Instagram @jorgebarontv

SEMANA: Pero usted recientemente dijo que sí lo contemplaría.

J.B.: Yo podría colaborar como lo he venido adelantando, haciendo lo que sé hacer: alegrar los espíritus y llevar ese mensaje. Además, no tendría el tiempo para realizarlo. Quizás en una entrevista que concedí, en caliente, me preguntaron si podía ser integrante de las mesas de negociación.

SEMANA: ¿Usted cree en la paz total?

J.B.: No creo en la paz total en este momento porque falta mucho para lograrla. Desde mi ángulo de un ciudadano normal, pero conocedor del país, la desigualdad social, la pobreza en las regiones, entre otros factores, impiden que logremos una paz total.

SEMANA: El Gobierno Petro plantea una paz total en cuatro años. ¿Es posible?

J.B.: No, no creo que en cuatro años haya la paz total.

SEMANA: ¿Cómo ve el Gobierno Petro?

J.B.: Hay que esperar. Como muchos colombianos, estamos muy esperanzados y a la expectativa de lo que está desarrollando el Gobierno.

SEMANA: ¿Usted votó por Gustavo Petro?

J.B.: El voto es secreto (risas).

SEMANA: ¿Pero cómo evalúa su gobierno?

J.B.: Gustavo Petro lo está haciendo bien, él está cumpliendo con lo que prometió en su campaña, lo que pasa es que debemos dejarlo trabajar para que se puedan ver los resultados.

SEMANA: ¿Cree que a Gustavo Petro le falta su patadita de la buena suerte?

J.B.: Si Gustavo Petro me la solicita, con mucho gusto le daría la patadita de la buena suerte para que le fuera mejor, yo creo que no le sobraría. A varios presidentes les he dado la patadita.

Presidente Gustavo Petro - Foto: Presidencia

SEMANA: ¿A quién?

J.B.: Al expresidente Santos cuando viajó a los diálogos de paz con las Farc. Él fue a mi tarima y le di la patadita de la buena suerte, y fíjese que logró tanto éxito que fue hasta premio nobel de paz.

SEMANA: ¿Y Uribe nunca le pidió la patadita?

J.B.: No, yo se la hubiera dado. A Iván Duque también. El que pida patadita la tiene, que le pongan mucha fe, eso funciona, la verdad.

SEMANA: ¿Cómo así?

J.B.: Ahí están los resultados. Muchos artistas que hacen su debut, que nunca se han presentado en televisión, les doy la patadita de la buena suerte, los presento varias veces en el programa y se convierten en estrellas y han llegado a ser muy famosos. Ahí está el caso de J Balvin. Cuando llegó a mi programa, era totalmente desconocido, él me pidió la patadita, se la dimos y mire dónde está. Ah, y Karol G. Eso ha funcionado.

SEMANA: ¿Cómo fue la experiencia con Karol G?

J.B.: Era una chica muy jovencita, su padre la llevó a mi programa, le dimos la patadita de la buena suerte y ahí va, muy bien. Recuerdo a Maluma, entre otros. Muchos de ellos fueron cuota regional del programa, porque cuando vamos a la provincia aprovechamos para presentar algunos artistas de los pueblos donde originamos.

SEMANA: ¿Y qué tienen sus pataditas para que sean tan pedidas?

J.B.: (risas) Tienen mucha energía. Eso no lo hacen los pies, sino la fe. Si le pone fe, funciona.

J Balvin como invitado al 'Show de las Estrellas'. - Foto: Fotograma, 1:05, Show de las Estrellas con J Balvin, YouTube/@JBTLEVISION

SEMANA: Por ejemplo, ¿a quién le gustaría tener nuevamente en el programa y no ha podido contactarlo?

J.B.: Me gustaría tener a Shakira, pero nunca la he podido volver a presentar porque ella está volando muy alto, a todos esos muchachos con los que uno no puede ni siquiera hablar con ellos porque tienen una barrera de empresarios, mánager. Pero no importa, eso es así, uno sabe desde un principio que ese artista puede llegar a ser una gran figura. Se vuelven muy estrellas y uno comprende la situación.

SEMANA: ¿Qué otros artistas que haya tenido y no haya podido volver a contactar?

J.B.: J Balvin, yo lo presenté cualquier cantidad de veces y no lo he podido volver a tener en mi programa. Maluma es otro ejemplo. La mayoría de artistas de música popular que están triunfando actualmente nacieron en mi programa y ahora no los puedo presentar porque me cobran mucho dinero. Han crecido demasiado. Reitero, no importa, hay otros artistas que estamos promocionando, esa es mi labor.