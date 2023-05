Karol G será parte de la banda sonora de ‘Barbie’, la película: “Es un honor”

Karol G continúa en la cima de su carrera artística cosechando cada vez nuevos logros, en eso se ha convertido el 2023 para la artista antioqueña. Especialmente con su más reciente álbum, Mañana será bonito, con el que ha roto varios récords, entre los que destacan que ha sido de los más escuchados en las plataformas digitales, en español.

De igual manera, la artista fue portada de la revista Elle en su edición de Estados Unidos, así como también pasó por la W Magazine y fue también entrevistada en la revista GQ. Además, fue invitada al Saturday Night Live, reconocido programa de televisión en Estados Unidos, y varias publicaciones prestigiosas en el mundo.

A esto se suma que la artista también hace parte del álbum de la banda sonora que va a tener la película Barbie en su versión humana y allí comparte micrófono con artistas como Pink Pantheress, Nicki Minaj, The Kid, Laroi, Ice Spice, Dominic Fike, Dua Lipa, Tame Impala, entre otros.

Karol G forma parte del álbum de la banda sonora que va a tener la película Barbie en su versión humana. - Foto: Foto: Instagram @karolg.

La voz de la colombiana estará amenizando la película que ha causado gran expectativa entre los fanáticos de la afamada muñeca y que será protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gossling. De acuerdo con lo que informó la revista Rolling Stone en su perfil oficial de Instagram, la banda sonora estará disponible en todas las plataformas digitales a partir del 21 de julio.

La cinta se estrenará el próximo 21 de julio. - Foto: Fotos: Instagram @barbie - @karolg.

“EXCLUSIVO: la alineación de artistas para la banda sonora de ‘Barbie’ @barbiethealbum ha llegado. Dale al enlace de la biografía para más detalles y mantente atento al tráiler global de la película que sale al mediodía ET (east time, hora de oriente)”, indicó Rolling Stone.

La artista compartió también la noticia con sus seguidores en su cuenta de Instagram, en donde ya suma más de 63.1 millones de seguidores: “Hace mucho tiempo con ganas de hacer música que me recordara las grandes canciones panameñas que baile y disfruté años atrás y que todavía hacen parte de mi playlist”.

El actor canadiense Ryan Gosling y la actriz australiana Margot Robbie llegan a la alfombra roja de Warner Brothers Pictures de 'Barbie' durante la CinemaCon 2023 en el Caesars Palace en Las Vegas, Nevada, el 25 de abril de 2023. / AFP - Foto: AFP

“@aldoranks5507 Gracias por aceptar estar en este proyecto conmigo. Es un honor”, continuó diciendo la artista, quien dio el dato revelador: “Obviamente pusimos a perrear a la Barbie. Coming soon Barbie”.

El sencillo que grabó la antioqueña junto al panameño Aldo Ranks, según lo compartió en sus historias, la colombiana, se llama Watiti y tiene traducción al español, tal como se ve en la imagen que publicó la paisa.

Karol G en la cima de la moda: la cantante se roba la portada de ‘Elle’ con su estilo único

La cantante, en entrevista con la revista de moda, confesó varios detalles de su camino para poder ser la estrella mundialmente reconocida que es.

“Solo estaba cantando sobre mi vida. ¿Cómo puede ser eso significativo para las personas? Si las personas se conectan con el álbum, se conectan directamente, literalmente, conmigo. Porque ese es el disco: historias de mi vida, en canciones”, indicó Karol en entrevista con Elle.

Karol G es la protagonista de la nueva portada de Revista Elle USA. - Foto: Foto: Instagram @karolg.

“Mañana será hermoso. Nunca podría haber imaginado que un período tan oscuro en mi vida me transformaría en la persona que soy hoy. La situación me desafió a aprender, a apreciar lo que tenía, a encontrar la felicidad dentro de mí misma, no en otra persona… Creo que esa es realmente el alma del álbum y lo que lo ha hecho tan exitoso”, agregó la colombiana, quien se sorprendió del éxito que logró su álbum.

“Mi padre, siempre, incluso cuando yo no quería, me decía: ‘Sí, vamos, lo vamos a lograr. Durante tantos años, ni uno, ni dos, ni tres, muchos años, todos pensaron que mi objetivo de convertirme en cantante era una broma. Fue un desafío seguir creyendo en mí misma. Y si no fuera porque mis padres me convencieron de que podía lograrlo, me habría sentido avergonzada y hubiera abandonado todo”, manifestó Karol G.