Atentos: presidente Gustavo Petro elevó el tono de su discurso y denunció que Colombia “estuvo gobernada por grandes criminales”

El presidente de la República, Gustavo Petro, se despachó este viernes 26 de mayo, realizando una delicada denuncia, la cual generará revuelo en el país y desatará varias reacciones de diferentes sectores políticos.

Petro, en el marco del evento sobre la entrega del archivo documental de la Comisión de la Verdad, La Convivencia y la No Repetición, arremetió con dureza e indicó que Colombia estuvo gobernada por criminales.

La fuerte declaración del mandatario colombiano, fue mientras realizaba un nuevo pronunciamiento por la declaración que dio recientemente el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso ante la Justicia Especial para la Paz (JEP), revelaciones que pidió el presidente Petro sean investigadas por la justicia.

“Eso que confesó Mancuso debió haber provocado que millones de personas estuvieran en las calles y no ni una, confesó que secciones del Estado ordenaban el asesinato, que protegían a los criminales, que indudablemente existía un sistema de protección judicial al gran crimen, porque viene del gran poder”, sostuvo Petro.

Y agregó el mandatario colombiano: “Nombró las personas, les puso nombres propios, pero millones de personas no salieron a la calle, millones de personas no sintieron sensibilidad ante el hecho de que han sido gobernados por grandes criminales”.

“Y no me refiero a todos los presidentes, porque sabemos que no es así. Es que ha habido ministros, es que ha habido magistrados, militares, generales y coroneles, es que habido grandes empresarios que han construido el genocidio”, detalló el presidente Petro.

Alerta de Petro si la justicia no investiga denuncias de Mancuso: “Tendríamos que ser procesados por la Corte Penal Internacional”

Recientemente, ante la Justicia Especial para la Paz (JEP) prendió nuevamente el ventilador, el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, generando en el país una ola de reacciones, y sobre esas sesiones nuevamente se pronunció el presidente de la República, Gustavo Petro, realizando una fuerte advertencia.

El mandatario colombiano alertó que si la justicia colombiana no realiza las respectivas investigaciones sobre las declaraciones que ha entregado Mancuso, existe un alto riesgo de que entre la Corte Penal Internacional (CPI) a realizar las respectivas indagaciones y determinar porque no se avanzó en las mismas.

Sumado a ello, el jefe de Estado afirmó que los crímenes narrados por Mancuso son de “extrema gravedad”, hechos que, para su concepto, no han sido cometidos “en ninguna reunión de América” en las últimas décadas.

“Son crímenes que quizás por su gravedad no han sido cometidos en ningún rincón de América en las últimas décadas. Es una crisis humanitaria, claro que tendríamos que ser procesados por la Corte Penal Internacional, que sería la instancia para medir este tipo de delitos si la justicia colombiana no puede o no quiere”, sostuvo Petro.

Y añadió en su declaración en el evento de la posesión de magistrados del Tribunal Superior Militar y Policial, que se llevó a cabo este jueves 25 de mayo en la Casa de Nariño: “Uno de los hechos que sorprende de las confesiones resientes de Mancuso ante la Justicia Especial para la Paz, otro tribunal creado intentando salir de la violencia a través de algo que se llama la verdad la impunidad lo que ciega es la verdad”.

“Provocó indudablemente titulares de prensa por el contenido de este tipo de declaración que son espeluznantes si uno las evalúa, algunos dirán que no es cierto, otros que sí, de todas maneras es una confesión judicial so pena de una especie de pérdidas en términos de beneficios jurídicos que no cualquier ser humano asumiría solo para decir una mentiras”, insistió Petro.

Finalmente fue directo en señalar: “El costo de eso sería enorme para su propia existencia y por tanto la presunción de de verdad ante el tribunal de justicia especial es alta, sin que seamos nosotros los que dictaminemos porque al final son los jueces, pero lo que más llama la atención es la falta de sensibilidad de la sociedad”.

Mancuso tendrá que presentar ante la JEP las evidencias de todo lo que dijo. Estos son los requerimientos hechos al exjefe de las AUC

Hace varios días, se dio por finalizada la declaración del excomandante paramilitar Salvatore Mancuso Gómez ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Tras los cuatro días en los que declaró sobre la conformación y fortalecimiento de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), los nexos con la clase política, el apoyo del DAS y las alianzas criminales con agentes del Estado.

Mancuso, quien actualmente se encuentra privado de la libertad en una cárcel de Georgia (Estados Unidos), cuenta con un plazo de 30 días hábiles para presentar las pruebas de todo lo que dijo, los nombres completos de las personas a las que mencionó de apoyar el proyecto paramilitar.

La Sala le manifestó al excomandante del Bloque Norte de las AUC la necesidad de aclarar puntos precisos. Con esta información, se definirá el sometimiento de Mancuso a la JEP.

Sobre la relación existente entre la fuerza pública y las Cooperativas Convivir

Nombres de integrantes de la Cooperativa Convivir fundada por Javier Piedrahita.

Nombres de todos los Agentes del Estado involucrados en la aprobación del registro de funcionamiento de la Convivir Horizonte, discriminando entre aquellos que hacían parte de la Gobernación de Córdoba y aquellos que eran orgánicos de las unidades militares.

Asimismo, una carpeta con la documentación completa de la constitución de la Convivir Horizonte Ltda.

Listado entregado por la Brigada de Infantería de Marina n.° 1 en Montes de María, en la que se identifiquen a las personas que hacían parte de la inteligencia militar. En la medida de lo posible, dicho listado deberá incluir fotos, información de colaboradores, financieros, ideólogos, entre otros.

Informe de ataques e incursiones perpetradas por los grupos paramilitares y las Convivir que se presentaron en Montería.

Nombres de empresas y movimientos políticos que tuvieron una vinculación con la estrategia de expansión del paramilitarismo en Urabá y en Córdoba; discriminando nombres completos y roles.

