Confidenciales Petro reveló detalles de la reunión con artistas ‘molestos’, pero no mencionó si sacará o no al ministro de Cultura, Jorge Zorro

Una de las principales molestias que expresaron los artistas al presidente Gustavo Petro en la reunión que sostuvieron en la Casa de Nariño el jueves de esta semana fue la permanencia en el Ministerio de Cultura de Jorge Zorro, funcionario que está en calidad de encargado en esa cartera y con quien, alertaron, no se han sentido escuchados.

Curiosamente, el mandatario colombiano este viernes 26 de mayo entregó detalles de los temas que se abordaron con el gremio cultural del país, pero no mencionó si continuará o no en el Ministerio Jorge Zorro, que se convirtió en la manzana de la discordia.

En su cuenta de Twitter, el jefe de Estado mencionó varios temas, entre estos la extensión de los procesos de producción y divulgación de la cultura desde la escuela misma.

También en el mensaje que publicó en redes sociales el presidente Petro recordó al gremio de artistas que dejó un presupuesto para que, con apoyo de los alcaldes, se abran en los colegios cátedras de artes, deportes entre otros.

Pero en el trino, no mencionó a Zorro, ni dio pistas sobre si continuará o no como ministro de Cultura, funcionario de quien los artistas han insistido no sentirse representados.

“Escuchamos voceros del movimiento cultural colombiano. Hablamos de como extender los procesos de producción y divulgación de la cultura a la escuela misma. Hemos dejado un presupuesto para ello que espero los alcaldes nos ayuden para que en los colegios se abran las cátedras de artes, deportes, programación de computadores e historia”, trinó Petro.

Y puntualizó: “Hay que abrir convocatorias para que productores de arte puedan ser instructores de arte en los colegios”.