Martha Isabel Bolaños destapó ‘jugada’ dentro de ‘La Casa de Los Famosos’; habló sobre su rol en la convivencia

“Yo siento que no voy a ser la peleonera de la casa. Lo que pasa es que en la oportunidad anterior eran otras circunstancias, era otro ambiente, esto es distinto, tengo más herramientas para convivir ”, señaló la actriz.

View this post on Instagram

Pero así como le han llovido críticas a la actriz, también hay personas que han expresado que su participación será buena, quienes han mencionado que “Esto va a estar bueno una caleña directa y sin tapujos”. “Diossss si en MasterChef no se quedaba callada aquí arde troya”. “Que bueno. Me encanta Marta siempre será mi favorita en cualquier reality, no veo la hora que empiece 👏👏👏”.